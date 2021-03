Save the Children: la mitad de las familias atendidas han perdido el trabajo

Save the Children ha medido el impacto de la covid en las familias que ha atendido en este año de pandemia y les ha preguntado cómo se sienten: la mitad de los padres y madres han perdido su empleo y una de cada tres familias solo puede comer carne o pescado una o dos vez a la semana.

Para el director general de la ONG, Andrés Conde, estamos ante una situación de "emergencia social" tras los efectos devastadores de la covid sobre las familias vulnerables: una de cada tres familias tiene a todos sus miembros en paro y siete de cada 10 tienen problemas para pagar la luz o el agua.

Durante la presentación del informe 'Aniversario Covid-19: ¿Qué nos cuentan las familias?', realizado con entrevistas a 1.290 familias vulnerables a las que apoya en diferentes comunidades autónomas, la ONG ha alertado de que si no se actúa ahora "el 80 % de los niños y las niñas que viven en situación de pobreza hoy serán adultos pobres".

"En el año más difícil de la historia reciente, estamos viendo los efectos devastadores en la economía con una caída del 11,4 % del PIB y más de 4 millones de parados por primera vez desde 2016", ha asegurado Conde. "La pobreza se ha cebado con estas familias con 2 o 3 hijos a cargo en situación económica delicada, pero también con las monomarentales".

Aunque los niños no son los más afectados por la covid a nivel sanitario, "no hay duda de que serán el colectivo más afectado por las consecuencias económicas y sociales".

Aumentan las familias sin ningún ingreso

El informe detecta un aumento del 66 % de las familias que se han quedado sin ningún ingreso, muchos de ellos dependían de la economía informal por lo que no tienen acceso a los ERTE ni a medidas de protección.

"Uno de cada tres niños en situación de pobreza vive en familias donde sus padres están en paro", ha asegurado Conde.

De las familias que "estaban un poco mejor" y vivían con unos 1.200 euros de renta, el 32 % ha reducido sus ingresos. "Se ha producido un deterioro profundo de la situación económica de las familias que atendemos".

Así, un 12,2 % de las familias no tiene ningún ingreso frente al 7,5 % de hace un año; han descendido del 23,3 % al 15,9 % familias que ingresaban más de 1.200 euros al mes.

Todo ello ha provocado que 6 de cada 10 familias a las que atiende tenga dificultades para hacer frente a la hipoteca o el alquiler.

Un 31 % de las familias atendidas por Save the Children solo puede comer carne, pescado o equivalentes una o dos veces a la semana y cerca del 3 % afirma no poder comprar estos alimentos nunca.

Fátima, el pescado es un lujo

Para muchas familias, como la de Fátima, el pescado es un lujo: "Con la pandemia me quedé en paro y tampoco podía renovar contrato porque era de seis meses. El pescado, que es caro, a lo mejor lo puedo coger cada dos semanas, ya no puedo cogerlo cada semana como hacía antes".

Las familias exponen la dependencia "muy alta" de los bancos de alimentos y de ayudas económicas para poder salir adelante y muchas de ellas indica que el comedor escolar es la única posibilidad de que sus hijos puedan recibir alimentación equilibrada de modo continuado.

"Si me tengo que quedar sin comer, me quedo, pero mis hijos no", asegura María Carmen, una mujer sevillana de 45 años y cuatro hijos, que la ONG apoya con alimentos y dinero para compras esenciales. Su marido se ha quedado en paro y ella cobra 430 euros, de los que 350 son para pagar el alquiler.

La mitad de los niños, con problemas para seguir el curso

El 70 % de los menores de las familias encuestadas no ha recibido ningún tipo de atención educativa extra más allá del envío de los deberes durante las cuarentenas y la mitad tiene dificultades para seguir las clases.

"Solo el 15 % han tenido apoyo de equipamiento tecnológico y un 40 % notan descenso de la motivación escolar", ha destacado Conde.

La crisis ha añadido obstáculos a la conciliación: en un 74 % de las familias la mujer se ha ocupado de la limpieza, compra y alimentación, casi cuadruplicando a los hombres (21 %).

Además, la ONG ha alertado del impacto generado en el bienestar de estas familias: más de la mitad de los menores ha tenido cambios negativos en su estado emocional, desarrollando estrés o ansiedad.

Uno de cada tres niños pobres, tras la covid

Si antes de la crisis del coronavirus la pobreza infantil afectaba a 2,3 millones de menores en España, el 27,4 % del total, esa tasa ha podido subir hasta el 33,3 % por la pandemia; lo que quiere decir que 1 de cada 3 menores crecerá en situación de pobreza, advierte la ONG.

"Estamos en un momento de oportunidad con las ayudas europeas", ha aseverado Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia.

Entre las medidas que propone destaca una mejora del Ingreso Mínimo Vital (IMV) e incluir a colectivos que ahora no pueden acogerse a esta ayuda como las familias con menores de edad en situación irregular o los jóvenes extutelados.