Robles revela que el Jemad se vacunó gracias a una orden que firmó él mismo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) Miguel Ángel Villarroya se vacunó tras dictar una orden para la que no tenía competencias, que hizo sin que ella lo supiera y en la que establecía la vacunación de 370 personas, él en primer lugar.

Robles ha dado explicaciones este miércoles en la Comisión de Defensa del Congreso de la vacunación del general Villarroya y otros miembros del Estado Mayor de la Defensa (Emad), que provocó la dimisión del anterior Jemad el 23 de enero.

Según la ministra, Villarroya dictó el 12 de enero una instrucción en la que establecía la vacunación voluntaria de 370 personas del Emad, "con unas competencias que no tenía", siguiendo dudosos criterios sanitarios y de la que no informó ni a ella ni a la subsecretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, que estaba a cargo de la estrategia de vacunación en las Fuerzas Armadas.

Ha explicado que en esta instrucción el Jemad encabezaba la lista de vacunación, seguido de las cinco personas de su gabinete, otras 60 personas del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (Emacom), 9 de recursos humanos y varias más, hasta un total de 370.

"Dicha instrucción respondió a una interpretación, que podemos sin duda calificar de incorrecta, de la estrategia de vacunación; no creo que respondiera a una voluntad de adelantarse a turnos de vacuna", ha dicho Robles, quien ha destacado además que la orden del Jemad recogía criterios de vacunación "en absoluto previstos y en algunos casos contrarios a la estrategia de sanidad".

Ello determinó que el Jemad, "en un acto que le honra", presentara su dimisión, ha dicho la ministra, y ha añadido que para ella fue "doloroso" aceptarla en virtud a una "decisión política".

"Aunque se cometió un error patente y evidente, que quiero creer que fue por deficiente interpretación, una vez que se han asumido responsabilidades por parte del Jemad, no puedo olvidar su intachable hoja de servicio", ha apuntado Robles para destacar los 40 años de carrera de Villarroya.

La ministra ha afirmado que se enteró de la vacunación del Jemad por los medios de comunicación y ha defendido, tras escuchar las críticas de los grupos a su exposición, que se ha limitado a "explicar hechos, no especulaciones".

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu le ha pedido que cese a Valcarce, quien emitió un día después del Jemad, el 13 de enero, una instrucción en la cual, según mantuvo la subsecretaria, se ordenaba vacunar únicamente a los sanitarios militares.

Dicha instrucción de la subsecretaria ha sido criticada por varios diputados por farragosa en su redacción, pero según Robles "era perfecta" desde un punto de vista jurídico, por lo que ha rechazado la posibilidad de cesarla.

La ministra también ha rechazado que, tal y como le ha dicho el diputado de Podemos Roberto Uriarte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la pusiera "en el disparadero" cuando, antes de la dimisión del anterior Jemad, cesó al guardia civil de enlace en el Emad.

"Ni presiones de Podemos ni presiones de Marlaska, la gente que me conoce sabe que suelo actuar de acuerdo a mis criterios", ha dicho la ministra, que ha mostrado su "máximo respeto" por el ministro del Interior. "A mi no me pone en el disparadero nada más que mi conciencia y la aplicación de la ley", ha insistido.

Vacunas en el Ejército

Robles también ha ofrecido datos de las vacunas administradas a militares hasta el 5 de marzo, un total de 13.610 dosis de las 35.360 que ha recibido el Centro Militar de Farmacia (17.160 de Pfizer y 18.200 de AstraZeneca). Las no administradas, ha indicado, se están guardando para la segunda dosis y para guardar como reserva estratégica.

El orden seguido para hacerlo son, en primer lugar, los sanitarios militares, seguidos del personal desplegado en misiones, los militares que se disponen a viajar a operaciones internacionales y finalmente los que hacen labores críticas, ha indicado.

Y ha explicado que un 93% de los militares de la Unión Militar de Emergencias (UME) ya han recibido la primera dosis, así como los desplegados en el Líbano y Turquía y en los buques de la Armada participantes en misiones.

Defensa ha aceptado además la oferta de Letonia y de Rumanía de vacunar al contingente español allí desplegado y está estudiando el ofrecimiento de las autoridades de Estados Unidos para vacunar a los desplegados en Iraq y Afganistán.