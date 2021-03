Interior ultima la reforma para que los homenajes a etarras se multen

El Ministerio del Interior ultima la reforma la ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para que los homenajes a los etarras se multen por la vía administrativa, lo que implicaría una mayor eficacia en la aplicación de las sanciones.

Así lo ha manifestado este miércoles en el Pleno del Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un tenso debate con Vox y Ciudadanos a cuenta de sendas interpelaciones sobre el acercamiento de presos etarras al País Vasco y la política hacia las víctimas del terrorismo.

Marlaska, que poco antes había respondido a dos preguntas similares, ha explicado que el anteproyecto para esa reforma se ha negociado con las asociaciones de víctimas y con otros departamentos implicados y confía en que se llegue a un consenso cuando se debata en el Parlamento.

Junto con esta medida de apoyo a las víctimas, el ministro ha mencionado el material didáctico que próximamente hará público junto con la titular de Educación, Isabel Celáa, que se remitirá a los centros escolares para fomentar la memoria y el rechazo al terrorismo.

Ya se ha dirigido a los consejeros del ramo de las diferentes comunidades autónomas para decirles que ese material didáctico estará disponible en breve en todas las lenguas oficiales.

Asimismo, ha recordado que entre 2018 y 2020 el testimonio de 225 víctimas del terrorismo ha sido escuchado por más de 14.810 estudiantes.

Por lo demás, tanto el diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero como el de Vox Francisco José Alcaraz han acusado a Marlaska de acercar a las cárceles de Euskadi y Navarro a los presos etarras (un 60 por ciento ya, han dicho) como pago al apoyo de Bildu a los presupuestos.

Cambronero le ha reprochado que se haya olvidado de su faceta como juez -"hace mucho que usted no es Grande, solo Marlaska", le ha dicho-, le ha acusado de traicionar a las víctimas, de "miserable" y de no tener "altura moral" para dirigir la cartera de Interior.

Mientras, Alcaraz también ha arremetido contra el ministro que, según él, "miente como un bellaco" porque no cumple la legalidad penitenciaria en los traslados de presos, que en su opinión, ni han pedido perdón ni se han arrepentido.

Alcaraz ha insistido en que el Gobierno haga públicas las actas de la negociación con ETA y ha pedido la dimisión de Marlaska, coreada por los diputados de Vox en dos ocasiones, la última justo antes de abandonar el hemiciclo para escenificar su rechazo a la política de Interior.

Molesto con las intervenciones de ambos, Marlaska les ha retado a que le lleven a lo tribunales si es que consideran que no cumple la legalidad penitenciaria y la Constitución.

Y de paso que lleven a los tribunales a jueces de Vigilancia Penitenciaria, fiscales, empleados público y juntas de tratamiento de las cárceles, les ha dicho, si es que creen que también incumple la ley.

Después de pedir a los partidos que dejen de usar el terrorismo como arma de confrontación política, Marlaska ha querido referirse a su vida personal para mostrar que siempre ha trabajado para acabar con el terrorismo.

"Me fui con mi marido del País Vasco porque la presión que ocasionaba ETA no nos permitía vivir en nuestra tierra. Hoy hubiéramos podido. Vinimos a Madrid, mi marido sin trabajo, y no vinimos a fundaciones ni a ningún sitio. Fue una decisión personal", relatado.

Trabajó en la Audiencia Nacional contra el terrorismo de ETA. "Fui objetivo de ETA. Hubo varios planes de atentados contra mi persona, alguno muy desarrollado. Me siento casi culpable porque hay muchos muertos y yo sigo vivo", ha continuado.

"Y he llegado a ser ministro de España. Y sigo batallando contra todas las formas de terrorismo, de odio, de violencia. ¡Cómo voy yo y cómo el Gobierno al que pertenezco va a humillar a las víctimas!", ha concluido entre una gran ovación de su grupo parlamentario.