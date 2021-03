PSOE y Más Madrid registran sendas mociones de censura contra Ayuso

Los grupos parlamentarios del PSOE y Más Madrid han registrado este miércoles sendas mociones de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), tras el anuncio de convocatoria de elecciones anticipadas en la región, donde gobierna en coalición con Cs.

El PSOE propone como candidato al portavoz del partido en la Asamblea madrileña, Ángel Gabilondo, y Más Madrid a la diputada Mónica García.

Ayuso ha disuelto la Asamblea de Madrid y va a convocar elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, donde gobierna en coalición con Ciudadanos, tras la presentación de una moción de censura de PSOE y Cs al PP en Murcia, donde la formación naranja y populares también gobiernan en coalición.

Una vez convocados los comicios, no sería posible presentar una moción de censura en la Asamblea de Madrid, puesto que se firma el decreto de disolución de la Cámara regional y no tendrían ninguna validez.

En declaraciones a 'Telemadrid', Gabilondo ha indicado que han trabajado con "toda honestidad" hasta ahora tratando de construir "una alternativa en la Comunidad" y entendiendo "la situación de crisis en la Comunidad". Si la presidenta entiende que en este momento tiene que convocar elecciones, el candidato del PSOE dice que "pone en cuestión la estabilidad de su Gobierno" y es lo que les motiva también a presentar una moción de censura como grupo mayoritario".

"Ahora se disipa esa alianza y en Cs piensan que no es el momento para ello y para que esto se produzca", ha sostenido el portavoz socialista, al tiempo que ha reconocido que tras lo ocurrido en Murcia pensaban que este movimiento "se podía producir". A su juicio, han tomado los caminos parlamentarios para que Madrid se vea "abocada a unas elecciones en estos momentos". "No me parece lo más adecuado, sinceramente", ha lanzado.