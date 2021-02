El Gobierno pide a las CC. AA. no relajar aún las medidas: "En el combate contra el virus no hay atajos"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido a las comunidades autónomas que no relajen por el momento las medidas de restricción impuestas para atajar la tercera ola de la pandemia de la COVID-19, a pesar de los ligeros descensos observados en los últimos días en la incidencia global.

"En el combate contra el virus no hay atajos. Tenemos que perseverar e intensificar aquello que ya se ha demostrado que funciona. No es aconsejable trasladar prisas ni presión por empezar a desescalar algunas de las medidas imprescindibles para bajar la incidencia", ha argumentado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes.

Así se ha pronunciado Montero después de que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid anunciara este lunes que iba a permitir ampliar el número de personas en terrazas de cuatro a seis. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, criticó que "no sirve de mucho" que su Ejecutivo adopte medidas "restrictivas" mientras "otros en España van presumiendo de ser menos restrictivos", en alusión a la región que dirige Isabel Díaz Ayuso.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha contestado este martes a Page que en la autonomía madrileña "no se relajan medidas". "Madrid solo ha tenido durante diez días limitadas a cuatro las personas y ahora volvemos a seis en terrazas dado que se ha demostrado que los contagios son muy limitados", ha subrayado.

La portavoz del Ejecutivo nacional ha puntualizado, sin embargo, que no se refería a ninguna comunidad en particular: "No me refería a ninguna en concreto, solo era una recomendación general. No hay ninguna prisa por que se produzca una desescalada precipitada que no consolide las tendencias de los últimos días de disminución de contagios. Somos muy conscientes de que hay que consolidar muy bien los logros que se van obteniendo para ir de forma progresiva desescalando para evitar que se produzca una cuarta ola o repuntes dentro de la tercera".

Pese a que ha reconocido que la tendencia de la pandemia "está yendo a la baja gracias a las medidas de restricción de movimiento que se están desarrollando en todas las comunidades autónomas, con una intensidad variable dependiendo de la transmisión del virus y de los indicadores", Montero ha advertido de que los niveles de transmisión son actualmente "excesivamente altos", una situación que también se traduce en la "presión asistencial".

"Estamos con una fuerte demanda asistencial, con un trabajo a destajo de todos los profesionales. Hay una alta ocupación de hospitalización y de UCI, lo que está llevando a la reprogramación de otras actividades", ha alertado.

Por ello, ha pedido a los españoles que sigan cumpliendo las medidas contra el virus. "Instamos a la población a cumplir con las recomendaciones que tanto los sanitarios como las autoridades están dando a lo largo del territorio para evitar la transmisión en la medida de lo posible", ha señalado.