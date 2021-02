Podemos libra en Cataluña una lucha por su futuro como partido

Podemos ha vivido su primer año en el Gobierno de coalición surcando un mar de paradojas. Entraron en el Consejo de Ministros pese a cosechar el peor resultado electoral de su corta historia: 35 diputados. Durante la legislatura han logrado aprobar gran parte de las líneas maestras de su programa electoral, como el ingreso mínimo vital, al tiempo que su grupo parlamentario se convertía en una de las voces más críticas contra el mismo Ejecutivo del que forman parte a cuenta de asuntos como la Corona o la reforma de las pensiones. Y, para rizar más el rizo, mientras Pablo Iglesias sacaba adelante reformas de calado en la organización del partido, ya sin voces críticas y en una Asamblea Ciudadana plácida, la formación morada y sus confluencias dilapidaban su poder periférico en las autonómicas de Galicia y País Vasco, agravando la crisis territorial en la que están inmersos.

Las elecciones del 14-F vuelven a poner de relieve el delicado equilibrio en el que se mueven los morados. Tanto Podemos como su confluencia catalana, En Comú Podem, se han marcado como principal objetivo electoral llegar a la Generalitat pero no ocultan que esto pasa ineludiblemente por sumar un tripartito de izquierdas junto al PSC y ERC. «La fuerza que tengamos es la condición imprescindible para hacer posible el cambio, hay que abrir un nuevo bloque histórico estable con las fuerzas progresistas y de izquierdas», defiende en cada mitin su candidata, Jessica Albiach.

Los tres partidos se han entendido en Madrid a lo largo de la legislatura para sacar adelante los Presupuestos de 2021, buscar una solución a la cuestión catalana alternativa a la unilateral que defienden a ultranza desde JxCat o aprobar reformas sociales puntuales. Pero las últimas encuestas han contribuido a despertar recelos entre los socios del llamado 'bloque de investidura'. Estas auguran un enfrentamiento reñido por la primera plaza en las elecciones entre Junts, ERC y el PSC, que está en pleno ascenso tras la designación del exministro de Sanidad Salvador Illa como cabeza de cartel. De la forma en la que queden ordenados estos partidos la noche del 14 de febrero dependerá la configuración definitiva de los pactos posteriores.

Esta incertidumbre fuerza la siguiente paradoja. Podemos evita hacer fuego amigo al tiempo que trata de marcar un perfil propio. El pasado viernes, en el inicio de la campaña electoral, Iglesias insinuó que Illa era el «candidato mediático» que «nunca defenderá los intereses de la izquierda». En una maniobra de cara al electorado catalán, también avanzó la siguiente disputa con los socialistas: la futura Ley de Vivienda.

Veto a JxCat

En el flanco derecho, los comunes ya han descartado otro de los posibles finales, sumarse a una coalición de fuerzas independentistas, debido a que no consideran su programa compatible con el de los posconvergentes. «No estaremos en ningún gobierno con Junts o PdeCat. 100 veces lo propondréis y 100 veces diremos que no», repite insistentemente Albiach. También han renunciado, por el momento, a apoyar un eventual referéndum de independencia, que ya no ven «urgente».

Pero la batalla más crucial que libran los de Iglesias es la propia supervivencia territorial del partido. Un nuevo varapalo, esta vez en Cataluña, contribuiría a aislar a Podemos en Madrid, después de perder prácticamente la mitad de los diputados que tenían en el resto de Comunidades Autónomas. El último sondeo del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, publicado la semana pasada, otorga a la candidatura de Albiach una horquilla de entre seis y ocho escaños. Una cifra, esta última, que obtuvieron los comunes en 2017.