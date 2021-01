El Gobierno vasco cree posible que las elecciones catalanas influyan en la decisión de no adelantar el toque de queda

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, cree "posible" que las elecciones catalanas "y alguna otra circunstancia política española" influya en la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de no adelantar el toque de queda para hacer frente a la pandemia del coronavirus como reclaman numerosas comunidades autónomas, entre ellas Euskadi.

También ha defendido la actuación de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, respecto a la vacunación irregular en la Comunidad Autónoma Vasca, después de la peticición de dimisión por parte de la oposición, y ha recordado que ha tomado "de inmediato" medidas "muy severas". Además, ha reiterado que cuenta con el total apoyo del Lehendakari, Iñigo Urkullu.

En una entrevista concedida a RNE Zupiria ha considerado que "es posible que las elecciones catalanas estén influyendo y quizá también alguna otra circunstancia política española" en el rechazo del Gobierno central a adelantar la hora del toque de queda.

Tras señalar que también "es probable" que todavía durante meses haya altibajos en la evolución de contagios de la pandemia, considera "importante" que todos los poderes públicos que deben adoptar decisiones "para asegurar una convivencia en buenas condiciones sanitarias, dispongan de la mayor posibilidad de recursos para poder utilizar en cada caso".

En este sentido, ha recordado que "hay una buena parte de los poderes públicos autonómicos que opinan que poder disponer de la posibilidad de adelantar o retrasar el horario de toque de queda podría ser una herramienta más en los casos en que sea necesario endurecer las medidas de movilidad y agrupamiento".

Preguntado por si cree que, una vez concluidos los comicios catalanes, puede abrirse la oportunidad de aumentar las restricciones y modificar el estado de alarma, ha dicho que lo desconoce. "Es una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno, que también necesita de los apoyos parlamentarios suficientes para aprobarlo en el Congreso y no sé cuál será su decisión", ha añadido.

"Mensaje positivo"

Pese al aumento de positivos en covid y el incremento de la presión hospitalaria, Bingen Zupiria ha querido transmitir un mensaje positivo porque existen datos "para el optimismo", como que el 97,5% de las personas que se contagian se recuperan y que el porcentaje de fallecidos es del 2,5%. "La mayor parte de las personas que enferman tienen la esperanza de sanarse", ha subrayado.

Asimismo, ha subrayado que, a diferencia de la pasada primavera, los profesionales del sistema sanitario ahora "tienen un conocimiento mayor de la enfermedad que el que tenían hace un año y eso permite que, aún existiendo una mayor presión hospitalaria", el número de personas que consiguen salir adelante sea mayor.

En todo caso, sí ha admitido que se vive en estos momentos en Euskadi una situación "grave", comparable a la del resto del Estado y de la UE. "Hasta ahora, no ha habido ninguna expectativa para poder hacer frente a esta pandemia, hasta que ha llegado la posibilidad de contar con vacunas que, combinadas con medidas de cuidado, pueden poner en el horizonte la posibilidad del fin de la pandemia", ha indicado.

El portavoz del Gobierno Vasco ha recordado que Euskadi, desde diciembre, cuenta con una serie de restricciones "muy severas, que condicionan la vida diaria de todos", y que se van "combinando en función de cómo evolucionan al alza a la baja las tasas de contagio".

En estos momentos, ha recordado que prácticamente la mitad de la población vasca, alrededor de un millón de personas, reside en municipios en 'zona roja' y, por tanto, tienen la vida "muy condicionada". "Estas medidas permitirán que en unas semanas cambie la tendencia de los contagios", ha manifestado.

Santa Marina

Preguntado por si en Euskadi hay "más Santa Marinas", en referencia a la vacunación "masiva" que se produjo en el hospital bilbaíno de Santa Marina, que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, atribuyó a "un error y descoordinación", ha recordado que esta dio todas las explicaciones en el Parlamento Vasco tras realizar una investigación sobre la vacunación irregular.

El portavoz del Ejecutivo ha recordado que expuso en sede parlamentaria todos los casos que se han detectado y fue "muy severa" con los casos de los centros hospitalarios de Basurto y Santa Marina de Bilbao, cuyos directores, Eduardo Maiz y José Luis Sabas, se han visto obligados a abandonar sus cargos.

En este sentido, ha destacado que Sagardui aclaró que desconocía "los términos en los que se iba a producir la vacunación general" en Santa Marina. "Considero que la explicación fue contundente, fue transparente y las medidas que ha adoptado la consejera las ha tomado de inmediato y son muy severas", ha manifestado.

Bingen Zupiria ha reiterado que la titular de Salud cuenta con "el apoyo total" del Lehendakari, Iñigo Urkullu. Además, ha precisado que la decisión de inocular la segunda dosis a las personas que se han vacunado de forma irregular "es una decisión médica". "Lo normal es que a esas personas se les administre la segunda dosis", ha dicho.

A su juicio, en el sistema democrático "no hay dobles condenas". "La condena que han recibido estas personas es la de haber sido cesadas u obligadas a dimitir en su responsabilidad política", ha remarcado.

Bingen Zupiria ha dicho que, si este jueves la consejera vasca mostró "precaución" en la comisión interterritorial de salud no tiene "tanto que ver" con el plan del Ministerio para frenar irregularidades en la vacunación, sino "con las dificultades que el proceso de vacunación va a tener".

"Nos enfrentamos a un proceso largo, que no va ser suficiente por sí mismo para terminar con la pandemia, va a exigir también una disciplina por parte de todos nosotros, porque no conocemos exactamente cuáles son los efectos positivos que van a tener estas vacunas, no sabemos cuáles son los ritmos de suministro, no sabemos muy bien con qué materiales vamos a contar, y esto plantea muchas dudas sobre el proceso de vacunación para establecer protocolos, órdenes y medidas muy rígidas", explicado.

Proceso de vacunación

Sobre la planificación de la vacunación, ha señalado que todos son testigos de que "los planes el protocolo de vacunación se están viendo alterados y modificados día a día".

"Es incluso difícil hacer planes porque no conocemos con exactitud cuál es la cantidad de vacunas que vamos a recibir, cuáles son las marcas que vamos a poder utilizar para vacunar a la población o las características de todas las que vamos a llegar a tener", ha manifestado.

Por ello, cree que ello exigirá "una revisión permanente de las decisiones" porque hay también problemas de suministro, se modifican los contenidos de los contratos con las farmacéuticas y hay "una lucha a nivel mundial por obtener el mayor número de vacunas posible", lo que "hace muy difícil una planificación general".

Sobre el hecho de que en ciertas comunidades autónomas estén a punto de suspender sus vacunaciones, ha recordado que en Euskadi se han reservado dosis para asegurar la administración de la segunda tanda de vacunas.

"Eso que en su momento fue muy criticado porque situaba a la Comunidad Autónoma de Euskadi en la cola del proceso de vacunación, hoy se demuestra que fue una decisión acertada que va a permitir asegurar la segunda dosis a todas las personas que han recibido la vacuna", ha insistido.