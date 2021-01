El "miedo" a vacunarse por la reacción de la gente del alcalde de La Roda, enfermo de ELA

Este fin de semana se ha viralizado en redes sociales un mensaje del alcalde de la localidad albeceteña de La Roda y enfermo de ELA, Juan Ramón Amores, al asegurar tener "miedo" de vacunarse contra el coronavirus "porque alguien diga que es por mi puesto". El vídeo del edil albaceteño ha generado empatía en los usuarios de Twitter, plataforma donde Amores abrió sus sentimientos al público, y miles de personas siguen compartiendo la publicación. En esta, el alcalde expresaba su malestar ante la oleada de compañeros de profesión que se han saltado el orden de vacunación contra el coronavirus establecido aprovechándose de su cargo.

"Estoy hasta las narices de que se hable de políticos que utilizan su puesto para vacunarse. Soy alcalde, tengo ELA, 68% de discapacidad y grado dos de dependencia. No me he vacunado, pero estoy deseando hacerlo. Pero también os digo que tengo miedo de que alguien diga que es por mi puesto", escribía Amores, que agradecía la comprensión del resto de usuarios: "Simplemente tengo que decir gracias. Lancé un mensaje con mucha rabia y me lo habéis devuelto con mucho cariño. ¡Qué más se puede pedir!".

Estoy hasta las narices de q se hable de políticos que utilizan su puesto para vacunarse. SOY ALCALDE, tengo #ela 68% Discapacidad y grado dos de dependencia. No me he vacunado, pero estoy deseando hacerlo. Pero también os digo que tengo miedo de q alguien diga q es por mi puesto pic.twitter.com/h2lvnef7EN — JUAN RAMON AMORES (@jramoresAlcalde) January 21, 2021

El edil socialista reprobaba el "acto ilógico" cometido por varios alcaldes españoles y altos cargos de la Administración Pública. Juan Ramón Amores esperará su turno y no infringirá las normas marcadas por el protocolo de vacunación. Un ejemplo a seguir que ha querido reivindicar el buen comportamiento de la mayoría de compañeros y desmarcarse de aquellos alcaldes españoles que no han respetado los turnos.

Vacunados antes de tiempo

La lista de alcaldes y otros cargos públicos que se han saltado el turno de vacunación y se han administrado la primera dosis de la vacuna es larga. En Aragón, han sido dos, los alcaldes de Luesia (PP), Jaime Lacosta, y Asín (PSOE), Rogelio Garcés, los que se han vacunado antes de tiempo sin pertenecer a los grupos de riesgo. Ambos han abandonado la militancia en sus respectivos partidos pero no renuncian a sus cargos. También se investiga la vacunación de altos mandos del Ejército como el Jemad, mientras que el exconsejero de Sanidad de Murcia dimitió por la presión tras conocerse que se vacunó antes de tiempo.