Cómo buscar y comprar tu número favorito de la Lotería de Navidad 2020

El sorteo de Lotería de Navidad pone a jugar a quienes no lo hacen el resto del año. La tradición familiar, el apoyo a un colectivo, el del bar junto al trabajo, el de ese otro bar al que se va a veces “y no vaya a ser”, el número que se ha comprado de toda la vida… es una fecha en la que todo el mundo tiene depositada su ilusión; se espera el golpe de suerte que pueda enderezar las finanzas familiares o patrocinar un sueño que se creía imposible de conseguir. Desde que se puede comprar lotería por internet, conseguir ese número deseado es mucho más sencillo, aunque siempre queda la posibilidad de que algún colectivo lo haya comprado íntegro y no esté disponible, o que se venda en su totalidad si tardamos demasiado en buscarlo.

En este sencillo buscador se puede teclear el número deseado y automáticamente aparecería la administración de lotería en la que se vende; puede estar en cualquier rincón de España, claro. Una vez ubicado el lugar, y en el caso de que sea imposible acercarse a comprarlo físicamente, es cuestión de comprobar si tiene posibilidad de venta digital, ya sea de manera automática (décimo digital) o por medio de compra con tarjeta/transferencia y envío garantizado por correo.

Busca aquí tu número favorito de la Lotería de Navidad 2020

Curiosidades de la Lotería de Navidad

El 00001 está en Lucena (Córdoba), Talavera de la Reina (Toledo), Cartagena (Murcia) y cinco puntos de Madrid capital; el 99999 está en Lotería Collaínos, de Moreda (Asturias), y se puede comprar a distancia pagando seis euros de recargo por el envío. El siempre deseado 00007 se reparte entre varias localidades: Barcelona, Segovia, Alicante, Talavera de la Reina (Toledo), Alaquás (Valencia), San Agustín del Guadalix (Madrid) y Huesca; en la capital oscense, los fans de Bond pueden buscarla (hasta que se agoten las existencias) en la administración número 4, situada en la calle General Lasheras, 7.

Cómprar un número en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado

Además de este buscador, la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado también permite elegir número y, directamente, comprarlo. Para eso hay que estar dado de alta en el servicio de compra online y contar con saldo suficiente (se conecta a una cuenta corriente) en la página. Aquí no dice dónde está físicamente el número elegido, pero no es necesario; ofrece la posibilidad de comprarlo como resguardo digital de manera directa, y el recibo con la confirmación de compra y el número sirve para participar en el sorteo. Si no está disponible por la razón que sea, simplemente se invita al usuario a elegir otro.

