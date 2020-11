Experto en aerosoles: "Salvar la Navidad sería pan para hoy y pandemia para mañana"

La prioridad debe ser "salvarnos a nosotros", porque salvar la Navidad sería "pan para hoy y pandemia para mañana". Así lo explica José Luis Jiménez, profesor en la Universidad de Colorado (Estados Unidos) y uno de los mayores expertos mundiales en aerosoles, la principal manera por la que se transmite el coronavirus.

En una entrevista en el portal iSanidad, ha revelado que ir a salvar la Navidad puede ser un grave error. El día clave, según el experto, es el día de Navidad. "Si tenemos buenas reuniones el 25 de diciembre, el 25 de enero tenemos un montón de muertos, los hospitales colapsados y un yoyó de confinamientos. Nos confinan, bajan los casos, nos relajamos, vuelven a subir los casos y vuelta a los confinamientos. Esto es extraordinariamente destructivo para la salud y para la viabilidad del país", subraya.

Él mismo confirma que su familia no se va a reunir con no convivientes ni a viajar: "Sobre todo no reunirse con los abuelos, sino hacerlo por Internet o salir a pasear con ellos esos días y luego la cena hacerla cada uno en casa".

Sobre el transporte público, Jiménez dice que "si podemos mantener la distancia y limitar el contagio cercano, llevar mascarillas bien ajustadas, hablar lo menos posible y el transporte tiene una ventilación razonable, no es muy inseguro. Si empezamos a hacinar a la gente, o hablamos de vehículos muy viejos que no ventilan bien o la gente habla o grita, se convierte en más peligroso".