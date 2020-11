El desgarrador testimonio de la madre de Aitor, un niño de ocho años que murió tras acudir cinco veces a urgencias

"No era nada", se lamenta Marta Gonzálvez en un vídeo publicado en internet hace días y que se ha hecho viral. Con un desgarrador mensaje cuenta la muerte del pequeño Aitor, de 8 años, tras acudir hasta en cinco ocasiones a urgencias. Aunque era abuela biológica del niño, también era su madre legal al tener la patria potestad del menor, y así, como a un hijo, lo había criado desde su nacimiento.

El niño, que falleció el pasado 28 de octubre tras desmayarse en su casa de la localidad valenciana de Petrer, pasó por diferentes médicos durante cuatro días, tanto del centro de salud de la localidad como del Hospital General Universitario de Elda.

El pequeño comenzó a sentirse mal el sábado 24 de octubre, según relata su madre. Volvió a casa después de jugar con sus amigos y le contó que tenía un fuerte dolor en el estómago. Ambos se dirigieron urgencias de Atención Primaria, donde no le dieron importancia y regresaron a casa. Pero como las molestias no paraban su madre decidió llevarlo al hospital, donde, después de hacerle un análisis de orina, les dijeron que podría tratarse de una gastroenteritis. "Ni una puñetera analítica de sangre le hicieron", asegura al borde del llanto. Le suministraron suero para poner fin a los vómitos que padecía, pero lejos de mejorar, su estado empeoró.

El miércoles 28 el pequeño se desmayó en el cuarto de baño de su casa y murió poco después en el hospital. "Que este dolor no lo tenga nadie", se lamenta Marta y asegura:

"Juro por la memoria de mi hijo que la vida que me quede por vivir la voy a dedicar a que paguen lo que le han hecho porque he enterrado mi vida entera. Así que por Dios pido que no permitáis que a ningún niño más le pase esto".

Una autopsia preliminar señala una peritonitis como posible causa de la muerte y un juez de guardia ya ha iniciado de oficio una investigación.

Desde la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana se muestran consternados por lo ocurrido y aseguran que colaborarán al máximo para esclarecer los hechos, pero que deben mostrarse prudentes antes de conocer los resultados de la autopsia. Esta no fue realizada en el hospital de Elda, sino en el Instituto Anatómico Forense a instancias de la familia.

El testimonio de Marta Gonzálvez se ha viralizado en las redes sociales, donde cuenta con cientos de miles de reproducciones.