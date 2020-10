Ayuso dice que si Sánchez impide cerrar solo el puente dejará Madrid abierto

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no deja "más opciones" que cerrar perimetralmente la región durante 7 días, y no solo durante los días de puente como quiere el Gobierno de la Comunidad, Madrid quedará abierto.

Así lo ha afirmado en declaraciones en la COPE, donde ha reiterado que ella es partidaria de cerrar el mínimo tiempo posible porque asegura que no tiene "ni un solo informe sanitario" que diga que un cierre perimetral mejora la contención del virus, y sí tiene "muchos" que defienden que "cuanto más pequeños son" los cierres, mejor funcionan.

Preguntada sobre si la Comunidad de Madrid quedará abierta si Sánchez le impide cerrar solo los días del puente, Ayuso ha respondido: "Si no quedan más opciones sí, va a tener que ser así". En este sentido, ha confiado en recibir la respuesta del Gobierno esta misma mañana, "y según nos contesten, así obraremos".

La presidenta ha detallado que en su reunión de ayer por la tarde con los presidentes de Castilla-La Mancha y Castilla y León explicó que ella no es partidaria de cerrar, pero sí que estaba buscando una "alternativa para que se cierre en el puente", durante "el mínimo tiempo posible".

"Por eso le escribí ayer a Sánchez, para que en vez de obligar a cerrar por siete días nos dé la potestad de cerrar por menos", ha explicado.

Una carta en la que dejó fuera a los otros dos presidentes porque no quería "comprometerles" sabiendo que ellos dos eran partidarios de cerrar sus respectivas comunidades.

"Yo les dije que quería buscar una fórmula para cerrar solo el puente, que iba a intentar cerrar por días, lo dejé abierto. No les quiero comprometer, pero yo necesito pelear hasta el final, porque a nosotros no ha ido mejor (cerrando por zonas pequeñas y no áreas grandes)", ha justificado.

Se trata, ha dicho Ayuso, de un puente con "altísima movilidad", pero hay que atajarla tomando "medidas quirúrgicas", con cierres de áreas pequeñas más afectadas. "Por eso creemos que es mejor una selección pequeña, no cerrar en trazos gruesos", ha recalcado.

No obstante, ha apuntado que con Madrid abierta o cerrada, se recomienda que la gente "esté lo menos posible en lugares frecuentados, que salga lo justo y que evite reuniones privadas o fiestas en entornos universitarios".

Ayuso ha lamentado que después de tantos meses aún no haya una normativa nacional para regular este tipo de medidas, una "ley de pandemias que se venía prometiendo desde mayo".

Y a este respecto, ha dicho sentir "envidia" de países como Francia o Alemania, cuyos presidentes "se han puesto al frente" y están debatiendo con sus regiones cómo aplicar medidas "para todos", y con los criterios distintos que se dan en España.

A futuro, y aunque la pandemia puede cambiar de tendencia, la presidenta cree que las próximas oleadas serán "ondas más pequeñas" con "picos más bajitos" y será "más fácil conjugarlo todo" -salud y economía-, "pero para eso hay que hacer un gran esfuerzo en noviembre".