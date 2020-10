La Rioja anuncia el confinamiento perimetral de la región y el cierre de los establecimientos a las 21.00

El Gobierno de La Rioja ha anunciado la decisión de restringir la entrada y salida de la comunidad a los desplazamientos que no sean motivados durante quince días, desde el próximo viernes 23 de octubre y hasta las 00.00 del sábado 7 de noviembre, para frenar el avance del coronavirus, según ha anunciado la presidenta del Ejecutivo riojano, Concha Andreu.

Concha Andreu ha avanzado, además, el cierre de los establecimientos que se producirá a las 21.00 , salvo farmacias, supermercados y actividades de teatro y cine, así como otros establecimientos que provean bienes y servicios de primera necesidad y establecimientos que presten servicio de comida a domicilio, respecto a estos servicios exclusivamente. "Tenemos que dar un paso más a las medidas que ya estaban contempladas, ser contundentes y actuar en toda la región" para evitar los malos datos en la expansión del virus en nuestra comunidad.

Así las cosas, y según las medidas anunciadas, se restringe la libre entrada y salida de personas en todo el territorio de La Rioja, salvo en aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por algunos de los siguientes motivos como, por ejemplo, acudir al centro de trabajo, cuestiones sanitarias, académicas o cuidado de personas dependientes. El detalle de todas estas medidas estarán publicadas en el BOR.

Entre las medidas anunciadas se permite la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios o el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales y la asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil, academias y autoescuelas.

También se permite el retorno al lugar de residencia habitual y la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables así como el desplazamiento a entidades financieras y de seguros que no puedan aplazarse.

Además, en el ámbito deportivo, podrán entrar y salir del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja los equipos que participen en competiciones profesionales, así como en competiciones oficiales de ámbito estatal y de carácter no profesional que pertenezcan al primer y segundo nivel deportivo.

También se podrá entrar y salir de la CC. AA. por actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales. Por renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables o por realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

Finalmente, también se permite el acceso por otros motivos de causa de fuerza mayor o situación de necesidad y cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

Asimismo, la circulación por carretera y viales que atraviesen el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja estará permitida siempre y cuando tenga origen y destino fuera del territorio de la comunidad. Es decir, "cuando para ir de un sitio a otro tenemos que atravesar La Rioja", ha afirmado Andreu.

Aforos y usos de establecimientos

Con respecto a las nuevas restricciones de aforos y uso de establecimientos se señala que en establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público se establece un aforo máximo del 50%.

En establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas, el aforo máximo será del 50% en espacios interiores y del 60% en espacios exteriores. No se permitirá el consumo en barra.

Las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas. La ocupación máxima será de 6 personas por mesa o agrupación de mesas.

La presidenta del Gobierno de La Rioja ha anunciado que "en el control de esta pandemia debemos cumplir todos y todas porque si unos pocos fallan, aunque sea una minoría, fallamos todos. Esto no es un juego, hablamos de vidas y de saturación hospitalaria", ha afirmado.

Además, ha indicado, en el momento actual, el toque de queda es una medida "que no está encima de la mesa de nuestra comunidad pero se analizará "en el Consejo Interterritorial de mañana" y se estará pendiente de lo que se decida por parte del Gobierno de España.

Para el Gobierno de La Rioja "nuestra prioridad es salvar vidas y, por ello, adoptamos estas medidas". Aún así, ha reconocido, "debemos ser capaces de concienciar a la población para observar su cumplimiento" porque "es fundamental que todos y todas cumplamos".

En este sentido, ha avanzado, "tenemos que ser conscientes de que todo el esfuerzo que hemos hecho y hacemos desde marzo, puede echarse a perder en unos pocos días. No sirve de nada si lo hacemos bien en el trabajo, en el colegio, en la Universidad, y luego en casa o en la calle nos relajamos con amigos y familiares".

Así, ha insistido, "no podemos permitirnos ni bajar la guardia, ni relajarnos, ni cometer un descuido o un error porque echamos por tierra todas las precauciones previas".

Para la presidenta, "la gestión de la pandemia es responsabilidad de todos y todas. Del Gobierno, que es el arquitecto de estas medidas, de todas las administraciones con las que nos coordinamos y colaboramos, de los ayuntamientos que las implementan, de los cuerpos de seguridad que velan por su cumplimiento, de los profesionales sanitarios y socio-sanitarios que se están saturados no solo fisicamente sino también psicológicamente y de los profesionales educativos que cuidan y educan de nuestros hijos e hijas".

Pero también "de los hosteleros y comerciantes que velan porque sus clientes cumplan las medidas, de los empresarios y empresarias que velan por el cumplimiento de las medidas en los centros de trabajo y, por supuesto, del resto de los riojanos y las riojanas, de todos y cada uno de nosotros y nosotras que tenemos que seguirlas: Uso de mascarillas en todo momento, lavado de manos y distancia social".

"Hay que respetar escrupulosamente los aislamientos"

Además, la presidenta ha recordado que "hay que respetar escrupulosamente los aislamientos y confinamientos preceptivos en caso de ser positivos o haber tenido contactos con uno".

En los confinamientos y aislamientos debemos extremar las precauciones, no compartir espacios, usar mascarilla, aumentar la higiene... "sabemos que podemos hacerlo bien, la experiencia nos demuestra que cuando actuamos en consecuencia frenamos la expansión.Prueba de ello ha sido la gestión de la pandemia en la vendimia, los buenos datos en las residencias de mayores esta segunda ola, o el inicio de curso en los colegios, que siguen siendo lugares seguros porque los profesionales no bajan la guardia y se siguen los protocolos".

"Que no lo veamos, que no tengamos síntomas, no significa que el virus no siga ahí, siendo una continua y gran amenaza para todos y todas", ha afirmado la presidenta pero "no se trata de criminalizar, se trata de que las pocas personas irresponsables no echen por tierra los esfuerzos de que está haciendo el resto de la ciudadanía".

Todo porque, como ha reconocido, "cada persona con coronavirus, que todavía no haya sido diagnosticada, puede contagiar, en sólo un par de días, a otras 4 personas. Este crecimiento exponencial lo tenemos que frenar entre todos" pero "no se trata de ser alarmistas, se trata de ser realistas. No podemos mirar para otro lado".

Así las cosas, ha finalizado, "sabemos que estas restricciones de movilidad aprobadas hoy multiplican exponencialmente la efectividad de las medidas de prevención sanitaria que todos ya conocemos.Confiamos en que nos permitan controlar la enfermedad, contener los casos y reducir la presión asistencial".