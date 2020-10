Gabilondo no descarta una moción de censura a Ayuso si no cumple la orden

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha planteado este jueves la posibilidad de presentar una moción de censura a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si el Gobierno regional no cumple con la orden ministerial que supone restringir la movilidad en diez municipios madrileños.

"Si no se siguieran las recomendaciones como señala la ley, incumpliera abiertamente esa ley, estamos abiertos a plantear todos los escenarios que sean necesarios para restablecer la legalidad en la institución en la que estamos", ha señalado Gabilondo en los pasillos de la Asamblea.

No obstante, Gabilondo ha confiado en que Ayuso cumpla con la decisión colegiada adoptada ayer en el Consejo Interterritorial, publicada este jueves en Boletín Oficial del Estado (BOE) y que la presidenta madrileña estudia recurrir.

Ese acuerdo supone la aplicación de nuevas restricciones de movilidad en diez municipios de la Comunidad de Madrid para tratar de contener la expansión del coronavirus, en concreto Madrid capital, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla.

El portavoz socialista ha subrayado que el acuerdo es "de obligado cumplimiento", en base a la ley de Salud Pública de 2015, que establece que "con independencia de la posición individual que adopte uno, la resolución es de obligado cumplimiento".

"Esto no es una historia de vencedores y vencidos", ha dicho Gabilondo, que ha insistido en que no cabe interpretación de la orden ministerial. Por ello, ha emplazado al Gobierno madrileño a cumplir el acuerdo por que "de no ser así vamos a crear condiciones para un confinamiento más duro".