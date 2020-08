Masiva respuesta de 'influencers' al SOS de Fernando Simón para prevenir la covid

"La covid me dejó muy débil y con alguna que otra secuela, no tenía fuerzas para nada...las personas que han estado a mi lado saben lo duro que ha sido todo este proceso hasta recuperarme del todo, seis meses me ha costado...". Con estas palabras ha explicado a través de la red social lnstagram cómo ha sufrido durante medio año los estragos del coronavirus una mujer joven y sin patologías previas. Se trata de la actriz y modelo de 42 años Vanessa Romero.

Romero es una de las personas con ascendencia sobre los jóvenes que han reaccionado al SOS lanzado por Fernando Simón la semana pasada para que contribuyeran a concienciar de la necesidad de frenar los contagios de coronavirus. Muchos 'influencers', cantantes, actores y actrices, han atendido la petición del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y han lanzado mensajes en las redes sociales en los que advierten de los peligros del covid.

Concienciar sobre el uso de las mascarillas y las medidas de seguridad para evitar el contagio son dos prioridades ante la escalada que se vive en España.

“Creo que hay muchos ‘influencers’ en España con una visibilidad muy grande, que pueden ayudar a controlar la pandemia”, destacó en su petición Fernando Simón. Fotografías, mensajes o tuits se han ido sucediendo desde entonces en Facebook, Instagram o Twitter, entre otros.

Laura Escanes (1,5 millones de seguidores) subió una instantánea en sus “stories” de Instagram en la que aparece junto a su pareja Risto Mejide, y en la que ambos lucen mascarilla.

Otros “egobloggers” -“influencers” reconocidos por publicar su estilo de vida y su día a día-, como es el caso de @lavecinarubia (2,5 millones de seguidores), destacan la importancia de difundir mensajes verídicos y contrastados en torno al virus y sus consecuencias, y se han sumado de inmediato a la petición de Simón.

Y hace escasos días, la entrenadora personal Patry Jordán (1,4 millones de seguidores), una de las influyentes deportivas más conocidas, ha utilizado su visibilidad para motivar, recomendando llevar mascarilla y haciendo hincapié en el modo correcto de portarla: cubriendo boca y nariz.

El “influencer” de moda @pelayodiaz (un millón de seguidores) tiene en su cuenta de Instagram un vídeo con diferentes formas de combinar una americana con una mascarilla negra y hacer juego con otras prendas como accesorio imprescindible.

Por su parte, el humorista José Corbacho ha instado en su cuenta de Twitter al uso de estas redes para difundir estos mensajes de responsabilidad. “Poco más de minuto y medio. Si tienes más de dos seguidores no te costará compartirlo, Si tienes miles o millones creo que es una obligación...”, ha escrito. Y tiene como tuit fijado un mensaje de Maestra de pueblo con el vídeo de Fernando Simón.

Además, el actor ha explicado que se acaba de reencontrar con su hijo, tras unas vacaciones en Almería y en Menorca, pero a la vuelta se hizo la PCR "por respeto a sus mayores" y ha dado negativo. "Recordad los jóvenes que no está reñido el pasarlo bien con las precauciones", añade.

Reencuentro con mi hijo.

Ha disfrutado de sus vacaciones con amigos en Almería y en Menorca.

Ayer se hizo PCR por respeto a sus mayores.

Resultado Negativo.

Recordad los jóvenes que no está reñido el pasarlo bien con las precauciones#Distancia #Mascarilla #Manos

Feliz verano pic.twitter.com/n1anaZ8Tqy — Jose Corbacho (@josecorbacho) August 22, 2020

La cantante Rozalén subió una fotografía a Instagram, en la que lucía una vistosa mascarilla de lentejuelas. También la actriz Macarena García se ha retrató con mascarilla acudiendo a la peluquería.