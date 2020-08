"Es mi mujer. No me puedo creer que por dos patadas me vayáis a detener"

Heraldo.es Imagen de recurso para ilustrar la violencia de género. Oliver Duch Un hombre de 44 años nacido en Oviedo y domiciliado en Vigo, J.M.R.S, ha sido detenido tras golpear y arrojar contra la reja de un bar de la ciudad olívica a su pareja, que fue auxiliada por personas que caminaban por la zona. Mientras, se le detenía afirmó no poder creerse que iba a ser arrestado "por darle dos patadas" a su mujer. Por estos motivos, fue detenido por la supuesta comisión de un delito de violencia de género. Fuentes policiales han precisado que este domingo sobre las 17.45 la central de información y mando del 092 fue alertada de que un hombre había comenzado a agredir a una mujer en la avenida Ramón Nieto. Posteriormente, el requiriente contactó de nuevo con los agentes para de comunicarles que el varón había abandonado la zona en dirección a la calle Cantabria. De este modo, una patrulla localizó a este hombre gracias a la descripción proporcionada y le dio el alto a la altura del número 78 de la avenida Ramón Nieto. Asimismo, uno de los policías se entrevistó con la víctima, que explicó que ella y su pareja se habían desplazado a la avenida Ramón Nieto después de comer en el domicilio de unos amigos. Además, indicó que, mientras caminaban por la calle, él había comenzado a golpearla en la cabeza con una mano y a propinarle patadas. Después, agarró por los brazos y tiró contra la reja de un bar a esta mujer, que fue auxiliada por unos viandantes de los que uno llegó a interponerse entre ella y el hombre para evitar que continuase la agresión. La víctima también señaló que este varón había actuado de modo similar con anterioridad, aunque apuntó que nunca lo había denunciado. Así, su versión de los hechos fue confirmada por varios testigos.