PSOE pacta 16 enmiendas con Podemos, ERC, C's, Teruel Existe, Compromís, JxCat y Bildu para el dictamen social

El PSOE ha pactado un total de 16 enmiendas transaccionales con Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, Teruel Existe, Más País, Compromís, Junts Per Catalunya y EH Bildu para las medidas sociales de reconstrucción. Uno de los asuntos sociales que ha generado más debate ha sido el de la escuela concertada, que quedaba excluida del fondo de ayudas frente al Covid-19 en el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.

Por medio de una enmienda transaccional, PSOE, Unidas Podemos y ERC han matizado el texto eliminando la referencia a la educación pública de "gestión directa". Así, el texto queda redactado de la siguiente forma: "La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad".

Otra de las enmiendas transaccionales, que se votarán mañana, en este caso firmada con Unidas Podemos y Teruel Existe, se refiere a la mujer en el mundo rural y añade, con respecto al documento inicial, que "se promoverá el apoyo al emprendimiento de las mujeres rurales" y su "acceso a la titularidad de las explotaciones agrarias".

Tomás Guitarte, de Teruel Existe, en el Congreso Kiko Huesca

Asimismo, otra de las enmiendas, firmada también con Teruel Existe, hace hincapié en la mejora de la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios para "una detección precoz y atención temprana de posibles trastornos" como el autismo, la hiperactividad o la dislexia.

La brecha laboral por cuestión de género es otro de los problemas que se recogen en el dictamen y, en una enmienda con Más País, han acordado promover "que los curriculums profesionales incorporen las competencias emocionales (soft skills)".

Asimismo, el PSOE ha firmado otra enmienda con Más País, ERC y Compromís en la que añaden que "se avanzará en las medidas sociolaborales orientadas a facilitar la conciliación", especialmente en las relativas a "las necesidades de cuidados".

Por otro lado, en el punto relativo a la evaluación del impacto social de las subvenciones asignadas al Tercer Sector procedentes del 0,7% del IRPF, se ha añadido, por medio de una enmienda transaccional con ERC, que también se evaluará "la progresión del nuevo sistema en la financiación iniciado con la incorporación del 0,7% del Impuesto de Sociedades".

En cuanto a la dependencia, el PSOE ha firmado una transaccional con ERC, Compromís y Ciudadanos por medio de la cual añaden un punto en el dictamen referido a "mejorar la participación de la Administración General del Estado en la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia" para "atender a las personas con derecho reconocido" y "agilizar la atención a las solicitudes de valoración".

Igualmente, se ha añadido un nuevo punto, fruto de una enmienda transaccional con ERC y Junts Per Catalunya, en relación con los menores de edad no acompañados. En concreto, en el nuevo texto se lee que se establecerá "una política de transparencia del Gobierno a las administraciones territoriales respecto a la llegada de personas menores de edad no acompañadas y su distribución y movilidad" para "posibilitar una adecuada previsión y atención".