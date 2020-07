Ansón pide no presionar a Felipe VI por los "bulos" contra el rey emérito

El periodista Luis María Ansón ha rechazado este viernes que se presione a Felipe VI y ha pedido no sumarse al "torrente de bulos, descalificaciones y medias verdades" que a su juicio están cayendo sobre el rey emérito.

En una videoconferencia sobre la monarquía organizada por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), el periodista ha considerado "inconveniente" cualquier presión del Gobierno al actual monarca a causa de los escándalos que afectan a Juan Carlos I.

En su opinión, es cuestión "de unos meses" que la situación se normalice, a la espera de que se pronuncien los tribunales, tanto en España como en Suiza, sobre las causas abiertas en las que está implicado el rey emérito.

Para Luis María Ansón, la renuncia de Felipe VI a la herencia de su padre y la supresión de la asignación económica al rey emérito ha sido una "decisión desgarradora", pero "ha hecho lo que tenía que hacer" y está seguro de que el propio Juan Carlos I está de acuerdo.

No obstante, ha expresado su deseo de que esta situación no provoque una "quiebra familiar" porque "Juan Carlos no lo merece".

En sus palabras, no debemos entrar en "especulaciones" propiciadas por gentes "hostiles" al sistema ya que nos falta información y, por el momento, todo se basa en las declaraciones de una "aventurera", en referencia a Corinna Larsen, amiga del rey emérito, y "un comisario que está en la cárcel" (Villarejo).

Además, ha recalcado que Juan Carlos I ha protagonizado "uno de los cuatro grandes reinados de la historia de España", junto a Carlos I, Felipe II y Carlos III, que consiguió una popularidad y un prestigio "extraordinarios" y que su actividad los últimos 40 años ha sido "ejemplar".

En este sentido, ha recordado que el monarca emérito recibió todos los poderes del Estado de Franco y renunció a todos "sin pestañear", además de ser "muy generoso" en el momento de abdicar.

Por otro lado, Ansón ha sostenido que sería una "pirueta política" que se intentara acabar con un sistema, la monarquía, que ha proporcionado a España toda la "estabilidad" y la "prosperidad" conseguida después de la dictadura "atroz" del general Franco.

Ha situado el cuestionamiento del rey emérito en el popular "¿por qué no te callas?" dedicado al entonces "dictadorzuelo" venezolano Hugo Chávez, al que ha acusado de financiar toda una operación para "destruir" al autor de una frase que provocó "que todo el mundo se riera de él".

Ello tuvo sus consecuencias, ha asegurado, comenzando con la "operación" contra la infanta Cristina -que ha recordado que fue absuelta-, impulsada por un juez -el juez Castro- que fue propuesto por Podemos para ser diputado en Baleares, aunque no aceptó.

Es "muy posible" también, según Luis María Ansón, que Corinna Larsen haya montado este "tinglado" únicamente por interés personal.

En todo caso, ha insistido en que la disyuntiva entre monarquía y república solo interesa al 0,5 por ciento de los españoles y que son los políticos los que están cuestionados por la ciudadanía, no la Casa Real.

A ello ha añadido que en los diferentes actos públicos a los que asisten los reyes se demuestra que la gente tiene una "simpatía evidente" hacia la Casa Real, excepto en Cataluña o el País Vasco, y lo ha ejemplificado en el discurso de Felipe VI ante el desafío soberanista el 1 de octubre de 2017, que recibió "el aplauso del 95 por ciento de los españoles"; todos salvo "un grupo de independentista", ha dicho.

De cualquier modo, el periodista ha destacado que tanto monarquías como repúblicas son aceptables y que lo importante está en el contenido, con lo que los sistemas monárquicos pueden ser "tan anacrónicos como las dictaduras o las repúblicas".

En ese sentido, ha señalado que países monárquicos como Holanda o Bélgica están "a la vanguardia del progresismo" y ha pedido "rigor científico y moderación" para no rechazar por "antimonarquismo" monarquías como la danesa, la holandesa o la noruega, al igual que no se rechazan las repúblicas francesa, suiza o finlandesa.

En su opinión, mientras exista un reconocimiento de que la soberanía nacional reside en el pueblo, la monarquía es "perfectamente aceptable".

Además, ha resaltado el "poder histórico" que se da cuando el pueblo otorga poderes a una dinastía, de especial importancia en momentos de "extrema gravedad", como el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando toda la ciudadanía estaba esperando a ver qué decía el rey.

"En ese momento empezó a haber monarquía en España", ha sostenido.