Pedro Duque, sobre su candidatura a la ESA "Es una decisión de Gobierno y se tomará en muy pocos días"

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, se ha pronunciado sobre su posible candidatura a dirigir la Agencia Espacial Europea (ESA). "Todavía no hemos presentado nada, es una decisión importante, si fuera yo solo y no estuviera en el Gobierno, yo haría lo que me parezca, pero es una decisión de Gobierno y se tomará en muy pocos días", ha asegurado en una entrevista.

Tras la renuncia de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya a dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la no elección de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, a presidir el Eurogrupo, el nombre de Pedro Duque suena desde hace semanas para presentarse como candidato a dirigir la Agencia Espacial Europea (ESA). El proceso cierra en agosto, pero el ministro admite no sentir "presión".

En este sentido, Duque afirma que "presentar un ministro a una plaza tiene que estar acordado, el presidente tiene que dar su visto bueno". "Vamos a intentar que sea pronto", sostiene sobre su candidatura.

Según el ministro, la ausencia de españoles en puestos de alta responsabilidad en Europa es culpa de los anteriores Gobiernos. "Ha habido mucho años en los cuales, por inacción por parte de los Gobiernos, ha llegado un punto en el que hay muy pocos españoles en la alta representación de las instituciones europeas y, de una manera u otra, hay que ir resolviendo esto", ha dicho.

Por eso, según explica, el Gobierno actual está "intentando a todos los niveles promocionar a gente a la que no se ha hecho mucho caso en el pasado".

El plan de Choque para la Ciencia

En cualquier caso, Duque asegura que está "totalmente centrado" en el Plan de Choque para la Ciencia y, por tanto, no se va a dejar "distraer". "El poner las bases de que se haga ese cambio de política en España, de manera que lleguemos, aunque sea, a la media de la UE, es el objetivo máximo actual", advierte.

Además, recuerda que vienen meses "intensísimos", porque se empezará a trabajar en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, en octubre, los 27 tienen que presentar sus borradores de presupuestos a la UE junto con sus programas de reconstrucción. "Y nosotros tenemos que tener un papel importantísimo; en España, una de las cosas más importantes que no están bien es la cantidad de inversión en ciencia e innovación para poder salir de una forma más sostenible de la crisis", considera.

Preguntado si, en caso de su salida del Ministerio, el Gobierno decidiese volver a juntar Ciencia y Universidades en un único Ministerio, Duque concluye: "Aprendí una cosa en mis anteriores trabajos, si uno se va a un sitio, los que deciden cómo continúa la labor de ese sitio son los que se quedan, no los que se van".

Y es que, en su opinión, la unión de ambos Departamentos en uno dependerá del "diseño global" que tenga el Ejecutivo. "No es una cosa que se pueda resolver en cachitos, es un diseño global que le tocará al presidente, ahora mismo ni pienso en eso", zanja.