Pillan in fraganti a un anciano de 92 años pescando ranas desde su coche con una caña telescópica

No hay edad para practicar el arte de la picaresca. Y si no que se lo pregunten al hombre de 92 años a quien agentes de la Guardia Civil descubrieron pescando ranas sin moverse de su coche. El anciano se valía de una caña telescópica y un aparejo para pescar los anfibios, muy apreciados culinariamente por sus ancas. Así que no le hacía falta ni salir del vehículo para lograr su objetivo. La artimaña logró su efecto: en una bolsa de tela que llevaba colgada del retrovisor izquierdo llevaba 69 ranas. Como estaban vivas, los agentes de la Guardia Civil las devolvieron al agua. Se trata de ejemplares de especies no pescables en Castilla y León, donde pescaba el anciano, de manera que los han propuesto para sanción al infractor.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 11 de julio, en un camino vecinal próximo a una acequia de riego en el término municipal de Laguna Dalga, en la provincia de León.

Fue una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Santa María del Páramo que realizaba un servicio de seguridad ciudadana por la zona la que observó un vehículo estacionado en las inmediaciones de la acequia.

Acto seguido, se informó al presunto infractor de que los hechos serían puestos en conocimiento de la autoridad competente por si pudieran ser constitutivos de una infracción a la Ley 09/2013 de Pesca de Castilla y León por la tenencia, en las masas de agua o en sus inmediaciones, de ejemplares de especies no pescables.

Las ranas son una especie en clara regresión en todo el mundo, debido fundamentalmente a las especies invasoras que hacen de depredadoras. Por eso se han puesto en marcha iniciativas como el proyecto Sos Anfibios Aragón que trata de crear refugios para estos animales en nuestra Comunidad. En este caso, se han creado 15 balsas protegidas, la mayoría de ellas en Zaragoza, en las que se favorece la proliferación de sapos, ranas y tritones autóctonos.