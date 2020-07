Trump asegura que "presionará" para reabrir las escuelas e insiste en que EE.UU. "está en buen lugar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que "presionará" a los gobernadores para que reabran los centros educativos en otoño, al tiempo que ha reiterado que el país norteamericano "está en un buen lugar" respecto a la pandemia del coronavirus, a pesar del incremento de casos.

"Vamos a presionar mucho a los gobernadores y a todo el mundo para reabrir las escuelas, para tenerlas abiertas", ha asegurado Trump durante un evento celebrado en la Casa Blanca en el que ha insistido en que su Administración "espera que la mayoría de las escuelas vayan a abrir", en el marco de la pandemia de la covid-19, que ya ha dejado casi tres millones de contagios y más de 131.000 muertes en el país.

El mandatario ha asegurado que la responsabilidad de cumplir con las sugerencias de su Administración para reabrir los centros educativos recae principalmente en los gobernadores. "Eso dependerá en gran medida de los gobernadores", ha dicho, aunque ha matizado que consultan con el Ejecutivo a este respecto.

La reapertura de las escuelas se ha convertido en uno de los asuntos más sensibles en Estados Unidos mientras el país busca retomar la normalidad durante la pandemia del coronavirus.

Según informa la cadena de televisión CNN, algunos centros educativos han preparado diversos planes para garantizar cierta flexibilidad antes del comienzo oficial del curso 2020-2021. Este mismo lunes, el mandatario ya había asegurado, vía Twitter, que "las escuelas deben abrir en otoño".

A juicio de Trump, algunos territorios estadounidenses prefieren tener los centros educativos cerrados "por razones políticas". "Creen que va a ser bueno para ellos políticamente, así que mantienen las escuelas cerradas", ha afirmado, antes de zanjar que "de ninguna manera".

En este contexto, el presidente estadounidense también ha reivindicado que Estados Unidos "no está cerrado" y "nunca cerrará", a pesar de que los casos nuevos de coronavirus se han disparado en al menos 32 estados, incrementos achacados a los procesos de reapertura. De hecho, hasta 24 estados han pausado o revertido la reactivación económica.

"En buen lugar"

A pesar de las cifras que arroja la pandemia en Estados Unidos, 45.000 contagios en las últimas 24 horas, Trump ha vuelto a contradecir al principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus, Anthony Fauci, y ha asegurado que el país norteamericano se encuentra "en un buen lugar" en cuanto a la pandemia y que no está de acuerdo con su valoración.

Fauci dijo que "la situación actual realmente no es buena" en Estados Unidos y recalcó que el país está aún en la primera oleada de contagios. Así se expresó el día que el país superó los 130.000 fallecidos por coronavirus.

"Bueno, creo que estamos en un buen lugar. No estoy de acuerdo con él", ha indicado durante una entrevista recogida por la CNN. "Fauci dijo que no usáramos mascarillas y ahora dice que las usemos. Y dijo muchas cosas. No cierres China. No prohíban a China. Lo hice de todas formas. Hubiéramos estado en mucho peor estado", ha señalado.

Así, ha insistido en que su Administración "ha hecho un buen trabajo" de gestión de la pandemia de la covid-19 y ha afirmado que "en dos, tres, cuatro semanas" el país va a estar "en muy buena forma".