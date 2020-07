Los no residentes en A Mariña tendrán que marcharse hoy o permanecer cinco días

Los ciudadanos que no tengan residencia en la comarca de A Mariña (Lugo), que será confinada durante cinco días por el brote de coronavirus, tendrán que dejar la zona antes de la próxima medianoche o permanecer en la comarca durante cinco días. Así lo ha indicado el responsable de Sanidad del gobierno gallego, que ha prohibido el acceso a esta zona turística de poco más de 70.000 habitantes situada al norte de Lugo y que cubre los municipios de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove.

El gobierno gallego ha comunicado una serie de normas y restricciones en la zona. Los ciudadanos deberán permanecer en sus municipios en la medida de lo posible. Los aforos en los establecimientos hosteleros quedarán limitados al 50% y solamente será posible consumir sentados. Ninguno deberá estar abierto pasada la medianoche y la mascarilla solo podrá retirarse para consumir. La apertura de locales de ocio nocturno sufrirá una demora. El límite de ocupación máximo en albergues turísticos, academias, centros de ocio infantiles, teatros y auditorios será del 50%, tal y como recogerá desde esta misma tarde el Diario Oficial de Galicia.

Lo mismo ocurrirá con los locales de centros comerciales y en estas superficies, aparte, los espacios comunes serán de tránsito, no para quedar estancados, y no será posible el uso de sus áreas recreativas. Los mercadillos verán mermado su aforo del 75 al 50%. En los tanatorios, podrán estar 25 personas al aire libre y 10 en lugares cerrados, mientras que en entierros el máximo de la comitiva será de 25. En los arenales, regresan los cuatro metros cuadrados por persona y se recomienda no hacer deporte en estos lugares por la dificultad de mantener la distancia de seguridad.

El consejero de Sanidad ha indicado que los contagiados no podrán votar de forma presencial el 12J. Los contactos de estos pacientes que hayan dado positivo sí podrán acudir al colegio, depositar la papeleta y acto seguido regresar a sus domicilios para seguir con la cuarentena. Solamente se les permitiría acudir a los lugares habilitados si hubiesen superado los diez días preceptivos de aislamiento y no hubiesen tenido síntomas durante los últimos tres.

Preguntado por las pruebas de acceso a la Universidad, el consejero ha subrayado que se realizará en principio en las fechas previstas y ha pedido que se eviten las "celebraciones masivas" una vez terminen los exámenes. La mayor parte de los registrados hasta ahora son casos leves o asintomáticos y la edad media es de 35 años, la mayoría tienen 20 y "con una respuesta inmunitaria muy buena", ha afirmado Almuiña.