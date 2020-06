Unas 6.000 personas claman en Madrid y Barcelona contra el racismo en memoria de George Floyd

Madrid y Barcelona ha acogido este domingo movilizaciones contra el racismo en memoria de George Floyd que han reunido a unas 3.000 personas en cada una de estas ciudades. En la capital de España, unos 3.000 participantes, según datos de Delegación de Gobierno, se han concentrado frente a la Embajada de Estados Unidos en memoria del ciudadano negro que murió víctima de los abusos policiales el pasado 25 de mayo en Mineápolis. Mientras, en la Ciudad Condal un número similiar de manifestantes, según las Guardia Urbana, han desafiado la lluvia y se han congregado en la plaza Sant Jaume.

En Madrid, durante la protesta, convocada por la Comunidad Negra Africana Afrodescendiente en España (CNAAE), los manifestantes han mostrado pancartas con nombres de personas negras asesinadas por la policía en los últimos años: desde Martín Luther King hasta George Floyd.

Al grito de "No justice, no peace" ("sin justicia, no hay paz") y "Black lives matter" ('las vidas negras importan'), la protesta, que ha discurrido de manera totalmente pacífica, ha seguido así los pasos de las concentraciones multitudinarias en Estados Unidos en memoria de Floyd. 'George Floyd, di su nombre', han instado los asistentes, junto a consignas contra el racismo y contra la Ley de Extranjería española.

"Estamos aquí denunciando la muerte de nuestro hermano, pero también denunciando el racismo que estamos viviendo aquí en España; nosotros somos de aquí, vivimos aquí, dormimos aquí, pagamos impuestos, entonces somos de aquí, estamos para denunciar el racismo, nosotros no queremos ser superior a nadie, solamente queremos luchar por nuestros derechos y por la igualdad de todo el mundo", ha señalado el portavoz de la CNAAE, Thimbo Samb.

Según advierte Samb, aunque la muerte de Floyd tuvo lugar en Estados Unidos, el racismo está presente "en España y en todas partes del mundo". A juicio del portavoz de esta organización convocante, la solución a esta lacra pasa por la educación: "Hay que enseñar en los colegios que todos somos iguales, y en casa también, porque nadie nace racista sino que el racismo se aprende".

"Estamos cansados de la violencia policial, en Estados Unidos pero también en España; todos somos iguales, da igual la raza, el color, todos somos humanos y tenemos los mismos derechos", relata Emma, una de las asistentes a la manifestación, que admite haber sido víctima de un episodio racista.

A la concentración también ha asistido Mamadou, de Guinea, para decir en alto que "ninguna raza es menos que la otra". "Todos somos seres humanos, y todos tenemos que tener los mismos derechos", añade.

Mientras, Mickael, senegalés afincado en España desde que era un niño, asegura que lo que hace falta para acabar con el racismo es la concienciación y la educación de la sociedad. "Es ridículo que estando en 2020 tengamos que protestar por los derechos humanos, que haya asesinatos entre humanos es totalmente absurdo", opina.

En el acto también ha estado presente Enrique Santiago, diputado por Unidas Podemos en el Congreso, que ha justificado su asistencia en que quiere mostrar su "solidaridad" con el pueblo americano y especialmente con los afroamericanos por esta nueva oleada de racismo.

Manifestantes, puño en alto, en la protesta que se ha llevado a cabo en Barcelona. Enric Fontcuberta

Por su parte, en Barcelona también cerca de 3.000 manifestantes, según la Guardia Urbana, se han concentrado en una protesta desafiando la lluvia que empezaba a descargar y se han congregado en la plaza Sant Jaume, convocados por la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España, que ha llamado a secundar las movilizaciones contra el racismo que este fin de semana se están llevando a cabo en capitales de todo el mundo

La multitud concentrada en la plaza Sant Jaume ha dificultado que se pudieran respetar las distancias físicas de seguridad en algunos momentos, pese a que los manifestantes iban protegidos con mascarillas.

Los concentrados han enarbolado pancartas con lemas como "No al racismo", "Black lives matter" y otras consignas que se han hecho célebres en la oleada de movilizaciones que recorre Estados Unidos desde que el pasado 25 de mayo falleció el afroamericano George Floyd cuando estaba siendo reducido por un policía.

Entre consignas contra el racismo y contra la política del presidente de EE.UU., Donald Trump, los manifestantes han rendido homenaje a Floyd agachándose con una rodilla en el suelo, gesto que ya se ha convertido en símbolo del antirracismo.

"No justice, no peace", "Todos podemos ser Floyd" o "Black is beatiful" son algunos de los lemas que los manifestantes exhibían en pancartas caseras confeccionadas con trozos de cartón, mientras otros concentrados han acudido a la protesta blandiendo fotografías del propio George Floyd