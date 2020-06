Samuel Akinfenwa Onwusa: "No he querido ver el vídeo de la muerte de George. Esa violencia es la punta de un iceberg racista"

Samuel Akinfenwa Onwusa (Zaragoza, 1987) es un aragonés de ascendencia nigeriana. El año pasado se dio a conocer al ganar el concurso del cartel de Fiestas del Pilar, un anuncio que motivó un puñado de comentarios racistas en las redes sociales. En los últimos días ha seguido a miles de kilómetros las movilizaciones en Estados Unidos tras la muerte de un ciudadano de raza negra debido a la brutal intervención de un agente que ha sido detenido y acusado de homicidio por aplastar el cuello del fallecido hasta dejarlo sin respiración.

¿Qué sintió al ver el vídeo de la muerte de George Floyd?

No he llegado a verlo. No quiero hacerlo. He visto otros vídeos parecidos y me hacen sentir muy mal. Solo con leer lo que ha sucedido o con el relato ya siento rabia, entre otras cosas, porque en la actitud del agente parece que hay cierta impunidad, que le da igual que le graben mientras impide respirar a una persona, al menos esa es la sensación que transmite. Lo único bueno que se puede sacar de ello es que el incidente se ha hecho público, ahora falta que nos demos cuenta de que esa violencia es solo la punta de un iceberg racista.

¿Cree que es un problema ajeno a España o aquí también somos racistas?

No somos perfectos. De pequeño no sufrí bullying, no tuve ningún problema en el colegio más allá de alguna anécdota, pero nada generalizado. Quizá he tenido la suerte de crecer en un barrio multicultural como Las Delicias y el color de mi piel no era algo extraño. De mayor sí he visto cosas que no encajaban con la educación que he recibido, a mí en casa siempre me han enseñado que había que tratar a los demás por igual, independientemente de su condición. Y he visto actitudes racistas de blancos a negros y también de negros a blancos. De ninguna discriminación se saca nada bueno.

Siempre se habla de los delitos de odio, pero quizá en el día a día se perciban otros detalles discriminatorios

Sí, en pequeños detalles como que no me den los buenos días en una tienda cuando a otra persona sí se los dan. Mis amigos de etnia blanca sienten vergüenza ajena porque es una cuestión de educación, que se tiene o no se tiene, por eso es tan importante incidir desde pequeños en la idea de que nadie es mejor que nadie.

Las nuevas generaciones parecen más concienciadas

Desde luego, solo hay que ver las cuadrillas de chicos y chicas, cada vez son más multiculturales y diversos. Vamos a ser positivos y a pensar que poco a poco mejoraremos como sociedad.

El año pasado surgieron algunos comentarios xenófobos en las redes sociales después de que ganara el concurso del cartel de Fiestas del Pilar

Me llegaron y traté de darles la importancia que merecen: ninguna. Zaragoza es mi ciudad y me hizo muchísima ilusión poder aportarle de esta manera, ser parte de ella, de sus fiestas. Lo demás lo dejé a un lado. Además, recibí mucho apoyo por parte del Ayuntamiento y de todo el sector del diseño gráfico.

Cierto discurso xenófobo está encontrando acomodo en la política, también en España. ¿Le asusta?

Miedo no, no se puede ir por la vida con miedo. Sí me genera dudas y me hace pensar y cuestionarme muchas cosas.

Apenas hay políticos que no sean blancos. ¿Crees que la clase política refleja fielmente la sociedad española?

Cada vez hay más mujeres en política, lo que es un reflejo del pulso de la sociedad y de que los partidos se han tenido que adaptar a una demanda. Y es cierto que a nivel étnico no hay un reflejo similar. En ese sentido la sociedad va a una velocidad y la clase política, a otra.

Volvamos a la muerte de George Floyd: parece que la gente ha tomado conciencia

Sí, pero mucho me temo que para muchos esto no es más que el ‘hashtag’ del momento, una publicación en las redes sociales como método para limpiar su conciencia. Dentro de unos días se habrán olvidado. Hay que participar activamente, salir a la calle y reivindicar justicia.

Asociaciones como SOS Racismo denuncian en sus informes abusos policiales, ¿alguna vez se ha sentido desamparado?

Más de una. Me considero una persona responsable, que no genera problemas, cumplidora en su trabajo. Y sin embargo me han parado muchas veces por la calle, sin motivo aparente, cuando paseaba. Me han registrado el coche cuando buscaba aparcamiento por el centro y creo que siendo blanco eso no habría ocurrido… son situaciones en las que procuro no pensar demasiado, pero que como sociedad no debemos obviar, tenemos que afrontar que tenemos un problema.

SOS Racismo Aragón alerta de un incremento del discurso del odio

José Luis Aliaga, presidente de SOS Racismo Aragón, en una imagen de archivo en la sede de la asociación.

Este domingo se celebra en Zaragoza una manifestación por la muerte de George Floyd. El acto comenzará a las 20.00 frente a la DPZ y, entre otras organizaciones, participará SOS Racismo. Su presidente en Aragón es José Luis Aliaga, quien considera que “en España se han producido en el pasado y se siguen produciendo abusos por parte de las instituciones públicas –incluidos los distintos cuerpos policiales- contra personas racializadas”. “Y no es que lo digamos nosotros -añade-, es que lo han dicho los organismos internacionales de supervisión, como Naciones Unidas, cada vez que se han pronunciado sobre el particular. El problema no es la extensión del fenómeno sino que un solo caso ya es demasiado y desde las instituciones no se ponen los suficientes medios para prevenir y erradicar tales abusos”.

Aliaga sostiene que “en España, el discurso del odio hacia las personas migrantes -y racializadas, en general- está en auge porque la parte de la sociedad que lo practica sin complejos ha llegado a las instituciones, como en buena parte de Europa, por hablar solo del entorno más cercano” y cree que, para quienes lo padecen, el racismo sigue "omnipresente" en la mayoría de los actos cotidianos: “Hasta el punto de que, como ocurre con otros tipos de discriminación, pueden llegar a interiorizar y normalizar la discriminación de la que pueden ser objeto en un comercio, en la comunidad de vecinos, en el transporte público, en la administración, etcétera. Solo hay que plantearse la discriminación secular del pueblo gitano”.