Huelga de los trabajadores de Lidl para exigir protección contra el coronavirus

Los trabajadores de Lidl Supermercados están este jueves en huelga para exigir a los responsables de la empresa una protección contra la covid-19, para ellos y para los clientes, que, a su juicio, la conocida cadena de alimentación no ha proporcionado. Entre los centros cerrados se encuentran de momento cuatro en Zaragoza (Enlaces, Utebo, Cuarte y Parque Venecia), así como otros en el resto de Aragón, entre ellos el de Sabiñánigo (Huesca).

En concreto, los empleados protestan porque Lidl lleva "toda la pandemia sin realizar desinfecciones exhaustivas en artículos y textiles", que llegan a las tiendas sin estas especiales medidas de higiene exigidas a raíz de la crisis sanitaria, y que ellos mismos no pueden sanear en condiciones en los establecimientos. No pueden permitir, añaden, "que no haya protocolos de desinfección en la ropa que vende la empresa, poniendo en riesgo a todas las personas, ya sean trabajadoras o clientes".

Además, denuncian que en la página web de Lidl se asegura que "desde el primer momento" se hace dicha desinfección específica. "Se hace la limpieza estándar que lleva a cabo la empresa contratada, que limpia las cadenas de los carros, las puertas de los casilleros o las manetas de las cámaras refrigeradoras; el resto lo limpiamos nosotros, pero todo de forma normal", explica Raquel Orúe, delegada sindical en Lidl por Comisiones Obreras.

Esta jornada de huelga se fraguó, cuenta, debido al descontento de la plantilla ante una situación excepcional en la que la empresa, a su juicio, no ha respondido como debía. "En la tienda de Parque Venecia solo dos compañeros no secundaban la huelga, del total de 30 trabajadores, y la directiva ha decidido que abría a las 9.00, con una persona cobrando en caja y la otra haciéndose cargo del establecimiento, pero a las 12.00 ya han cerrado y no se va a volver a abrir hasta mañana viernes. En la tienda de Cuarte pretendían que trabajara solo una persona, que se ha negado a hacerse cargo de todo. Queremos hacer llegar a nuestros clientes las condiciones en las que trabajamos y les atendemos, que no son seguras", explica, antes de partir junto a sus compañeros del comité de empresa a informar de la huelga al resto de tiendas de Zaragoza.

"Respeto" de la empresa

Este periódico se ha puesto en contacto con Lidl, cuyos responsables respetan "el derecho de huelga a pesar de discrepar de los motivos planteados por los interlocutores sociales", y aseguran que "la seguridad y la salud" de sus empleados y clientes "ha sido y sigue siendo la máxima prioridad desde el inicio del estado de alarma". En este sentido, indican que seguirán trabajando "para ampliar las medidas necesarias conforme evolucione la situación de desescalada".

Lidl puso a disposición de trabajadores y clientela gel hidroalcohólico, colocó pantallas y proporcionó mascarillas, "pero eso no fue hasta que llevábamos quince días de estado de alarma", explica la delegada sindical. Tampoco se respetan los aforos, denuncia, ya que "hay jefes de tienda que obligan a dejar entrar a todo el mundo".

Además, a esta "falta de respeto" por la seguridad y la salud de trabajadores y clientes se suman, denuncia, "los acuerdos a los que sí ha querido llegar la empresa con el sindicato ELA en el País Vasco", donde sí se han desinfectado las tiendas y se ha acordado una retribución económica muy superior a la de los empleados del resto del país". "Como si ellos fueran trabajadores de primera categoría y los demás, de segunda", denuncian los representantes sindicales. En este sentido, Ángel Trujillo, secretario general para Lidl de Comisiones Obreras en España, recuerda que está pendiente la negociación del convenio colectivo, suspendida por el estado de alarma provocada por la crisis sanitaria.

En este punto, la empresa asegura que "en todo momento", su voluntad ha sido mantener el diálogo para evitar una huelga lesiva para la compañía y los trabajadores en unas circunstancias tan excepcionales como las que estamos viviendo".

"Seguimiento masivo"

En toda España, el seguimiento de la huelga está siendo "masivo", de en torno a un 70%, según Trujillo. Eso se traduce en "unas 200 tiendas cerradas, en torno a 6.500 trabajadores parados de los 8.000 llamados a la huelga, y con varios establecimientos en los que se está haciendo esquirolaje, porque hay jefes que están haciendo el trabajo de cajeros o reponedores, generando colas infinitas para pagar y llevando a cabo un acto ilegal".

Los trabajadores tienen pendientes más movilizaciones "hasta que la empresa recapacite". En este sentido, a partir del 25 de junio prevén concentrarse en las tiendas de nueva apertura (Lidl está inaugurando en torno a 2 o 3 nuevas superficies al mes, "una expansión grandísima", según Trujillo), y también se concentrarán en una tienda por provincia en una fecha todavía por determinar.

Lidl tiene en España 600 tiendas y diez plataformas logísticas, que dan trabajo a unas 15.000 personas, entre mandos, administración, almacén y supermercados. Los resultados de 2018 depositados en el Registro Mercantil reflejan que ingresó 4.008,8 millones de euros durante el ejercicio, de los cuales 171,1 millones se convirtieron en beneficios.