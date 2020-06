El PP quieren que la Fiscalía cite a Irene Montero en la investigación del 8-M

El PP puso el foco en Irene Montero y algunos dirigentes del partido reclamaron su dimisión en las redes sociales tras publicarse un vídeo en el que, 'off the record', en una conversación informal con una periodista, la titular de Igualdad señala el temor al coronavirus como posible causa de la menor asistencia este año a la manifestación del 8-M. Los populares deducen de ese análisis que el Gobierno conocía el "riesgo" de contagio una semana antes del estado de alarma y abogan por que la Fiscalía cite a declarar a la ministra "como testigo" en la investigación por la autorización ese fin de semana de convocatorias como la marcha del Día Internacional de la Mujer.

En las imágenes publicadas este lunes, y que se grabaron el 9 de marzo durante la preparación de una entrevista con ETB, Montero traslada fuera de micrófono su impresión de que el coronavirus pudo ser un factor que influyó en la bajada del número de manifestantes el 8-M. "No lo voy a decir, porque no lo voy a decir, porque quiero ser muy prudente", explica la ministra de Igualdad, que defiende el enfoque de los mensajes que el Gobierno trasladaba esos días. "Creo que la comunicación que se estaba haciendo es buena, muy basada en los datos médicos, en siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay", comparte con la periodista.

Montero, además, argumenta que entonces ya había "países europeos" tomando medidas "superdrásticas" con una "capacidad real de control", sin embargo, "muy limitada". En el mismo vídeo se refiere a las recomendaciones de higiene o al consejo de no moverse en caso de presentar síntomas. Relata también que la gente se acercaba a ella, le besaba o tocaba a su hija.

Para el PP más que una conversación informal, es un "testimonio relevante", una "confesión", apuntó la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, que deja entrever que el Ejecutivo "era consciente de la situación y que, por motivos ideológicos, permitió que se celebraran esas manifestaciones y otro tipo de actos". Ese fin de semana hubo partidos de fútbol, congresos y un mitin de Vox.

Los populares, que reprochan al Gobierno no haber evitado la concentración de ciudadanos "conociendo el peligro", solicitaron, además, que Montero comparezca en la Comisión de Igualdad del Congreso.