España se suma a países europeos en un ingreso mínimo contra la pobreza

El Gobierno de España adopta este viernes una iniciativa "histórica": por primera vez se aprueba un ingreso mínimo vital para situaciones de pobreza severa, con el objetivo de llegar a 850.000 familias y beneficiar a 2,3 millones de personas.

Según el último informe "El Estado de la Pobreza. España 2019 IX Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión’ realizado por la sección española de la Red Europea para la lucha contra la pobreza, Sólo en España, 12,3 millones personas (26,1% de la población) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, situación agravada ahora por la crisis económica provocada por el coronavirus.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, argumentó en su momento que esta prestación es similar a las que existen en otros países europeos y que servirá para amparar a 4 de cada 5 personas que en España sufren pobreza severa.

Francia

Desde cuándo: En Francia existe desde 2009 el llamado Ingreso de Solidaridad Activa (RSA, siglas en francés) destinado a personas sin ningún ingreso o como complemento a los que tienen pequeños ingresos.Ese dispositivo reagrupó diversas ayudas sociales que existían hasta entonces.

A quién va dirigido: La ayuda está dirigida a residentes en Francia sin empleo, mayores de 25 años o, a mayores de 18 si tienen hijos a su cargo o pueden justificar un año de actividad en los últimos tres. La ayuda también puede ser solicitada por quienes tienen bajos beneficios, entre el 0,3 y el 1,2 % del salario mínimo, en función de la situación familiar.

A cuánta gente llega: a unos 2,5 millones de franceses.

Alemania

Desde cuándo: desde 2005.

Cuánta gente lo percibe: 3,8 millones de personas

Quién puede percibirlo: Cualquier ciudadano o residente que no disponga de ingresos tiene derecho a percibir una prestación no contributiva conocida como Desempleo II o también, popularmente, como "Harz IV". Es una prestación para personas que forman parte de la población activa, deben demostrar que se esfuerzan para encontrar un empleo, ya que de lo contrario se enfrentan a sanciones. Los jubilados y personas con discapacidad que no disponen de ingresos perciben una cantidad similar, aunque en este caso no está sometida a condiciones.

Cuánto se cobra: En 2020, un adulto que viva solo y no tenga ingresos tiene derecho a recibir 432 euros al mes, a lo que se suman los costes del alquiler y gastos adicionales de la vivienda que son asumidos por el estado. Cada niño en el hogar recibe una asignación mensual de entre 250 y 328 euros según la edad.

Polonia

En Polonia no existe una prestación que garantice unos ingresos vitales mínimos, aunque las personas con ingresos inferiores a 701 zloties mensuales (157 euros al cambio actual) que no puedan cubrir sus necesidades básicas pueden solicitar ayudas temporales o de carácter puntual.

Finlandia

En Finlandia no existe un ingreso mínimo vital, pero sí hay un subsidio básico de subsistencia (toimeentulotuki) que tiene el mismo fin, aunque no se trata de una cantidad fija para cada tipología de familia, como en España, sino que la suma se calcula de forma individualizada.

Tienen derecho a este subsidio las personas o familias residentes en el país cuyos gastos considerados básicos sean superiores a sus ingresos totales (incluidas otras prestaciones sociales), y el monto del subsidio equivale a la diferencia entre ambos.

Dinamarca

Qué tipo de ayuda existe y para quién: En Dinamarca, existe la llamada "kontanthjælp", una ayuda social para personas de más de 30 años que debido a una situación crítica (enfermedad, despido, separación) no pueden mantenerse a ellos o a sus familias y que no pueden cubrir esa necesidad con otros subsidios como el paro o con una pensión.

Cuánto se percibe: Son los municipios los encargados de gestionar esa ayuda, cuya cuantía varía según el estado civil, los ingresos, la fortuna personal y si se tienen niños, de 11.544 a 15.355 coronas (de 1.550 a 2.059 euros) brutos al mes, según el baremo fijado este año.

Cuánta gente lo percibe: En 2019, 68.495 personas recibieron "kontanthjælp", 4.000 menos que un año antes, según datos de la Oficina Nacional de Estadística.

Suecia

Qué es lo que hay: En Suecia existe una ayuda económica (ekonomisk bistånd), que también gestionan las autoridades municipales, para personas con recursos insuficientes para mantenerse.

Quién tiene derecho a ello: Para acceder a ella es necesario cumplir tres requisitos: buscar activamente un empleo (también durante el tiempo en el que se perciba la ayuda), haber solicitado antes todas las ayudas y retribuciones de la seguridad social sueca, además de usar los ahorros propios; y que la ayuda solicitada se ajuste a un nivel de vida "razonable".

Cuánto se percibe: No hay una cuantía fija a recibir, depende de cada caso: a un individuo que viva solo, por ejemplo, se le asignaría una cantidad base bruta de 4.160 coronas suecas (394 euros), a los que habría que sumar otras partidas por gastos como la vivienda.

Noruega

A cuánta gente llega: Según cifras de la Oficina de Asuntos Sociales, en 2018 recibieron ayuda social 206.000 hogares.

Quién la recibe: En Noruega es la Agencia de Empleo Estatal (NAV) la que gestiona la ayuda social (sosialhjelp), que se distribuye a través de las oficinas locales. Para acceder a esa ayuda es necesario no ser capaz de mantenerse a uno mismo o a su familia, y el receptor del subsidio puede ser obligado a cambio a participar en cursos, prácticas u otras actividades para encontrar un empleo.

Cuánto se percibe: Una persona puede recibir una ayuda base de 6.250 coronas noruegas (576 euros) brutas, 10.450 (963 euros) para una pareja, a la que habría que sumarle otras cantidades por cada hijo o por gastos adicionales como vivienda.

Cuánta gente se beneficia de ello: En 2018, recibieron esa ayuda 133.140 personas, para casi 55.000 fue su ingreso principal, y la cantidad media recibida fue de 9.558 coronas (881 euros) brutas mensuales.

Portugal

Desde cuando: Portugal creó en 1996 el Ingreso Mínimo Garantizado, que en 2002 fue sustituido por el Ingreso Social de Inserción (RSI, por sus siglas en portugués).

Quien la cobra: Pueden acceder a esta prestación las personas cuyos ingresos mensuales no superen los 189,66 euros (en el caso de vivir solos), un límite que aumentará en 132,76 euros por cada mayor de edad y en 94,83 euros por cada menor que formen parte de la unidad familiar. A este umbral máximo se le restan los ingresos efectivos de la unidad familiar para calcular la prestación que tienen derecho a recibir.

Qué condiciones: Además, para poder acceder al RSI el patrimonio mobiliario de la familia (depósitos bancarios, acciones, etc) no puede superar los 26.145,60 euros y los solicitantes tienen que firmar un contrato de inserción y estar disponibles para trabajar o recibir la formación que se considere adecuada.

A cuanta gente llega: Un total de 201.422 personas, con un valor medio de 117,3 euros por beneficiario.

Reino Unido

Desde cuando: Ley de Reforma del Bienestar en 2012 y un año después empezó a funcionar. El "Universal Credit" viene a reemplazar otros subsidios que se facilitaban para ayudar a las familias con los menores ingresos (como el aporte por vivienda o por hijos).

Quien lo cobra: Para acceder a esta renta, los beneficiados deben ser mayores de 18 años y en edad de trabajar ya que ese pago queda suspendido una vez que la persona recibe la pensión estatal. Deben demostrar que están desempleados o tienen un ingreso muy bajo (estimado en menos de 15.000 libras -17.100 euros- brutas anuales).

Cuánto se cobra: Aunque la cantidad que se recibe depende de las circunstancias de cada uno -si es soltero, menor de 25 años o con uno o más hijos, por ejemplo-, el pago promedio es de 409 libras (446 euros) al mes.

A cuánta gente llega: 2,5 millones de personas reciben este beneficio, de las que el 65% no tiene trabajo.

Italia

Quien la cobra y cuánto se cobra: Se trata de una renta mensual cuyo máximo es de 780 por persona si se vive solo en una casa de alquiler y de 1.180 euros para una familia de cuatro personas siempre en alquiler. Para una pareja aumenta a 850 o 980 dependiendo si se vive en una casa de alquiler o si se tiene una hipoteca.

Para acceder a esta renta o todos los miembros de la familia deben tener más 67 años y estar jubilados o deben tener una renta de menos de 9.360 euros al año y respetar también los umbrales relativos a los bienes muebles e inmobiliarios, excluyendo la posible posesión de la primera casa para uso residencial. A los no jubilados se les requiere también que se apunten a la listas de búsqueda de trabajo

A cuanta gente llega: A finales de 2019, los beneficiarios de la renta de ciudadanía eran 2.370.938 y alrededor del 1.7% de estos encontraron un trabajo.

Y además con el coronavirus: Para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia se ha aprobado una llamada "renta de emergencia" de la que se prevé puedan beneficiarse más de dos millones de personas por un total de 867.600 familias.

Esta renta de emergencia son una medida de ayuda y apoyo a las familias de duración transitoria, es decir, durante dos meses, y a la que se ha dedicado 955 millones de euros .

Austria

Desde cuando: Austria introdujo en 2010 un ingreso mínimo, que sustituyó los diferentes sistemas de ayuda que había hasta entonces en cada región.

Quién la recibe: tienen derecho a recibirlo los austriacos, ciudadanos comunitarios, nacionales de terceros países con más de cinco años de residencia legal en el país y refugiados con asilo concedido.

Condiciones: La condición para recibirlo es no tener ningún otro tipo de ingresos, propiedades (con excepción de la vivienda en uso) o ahorros por encima de 4.500 euros. Por ejemplo, quien sea propietario de un vehículo debe venderlo antes de solicitar la ayuda, a no ser que sea esencial para asegurar su movilidad por motivos de trabajo o discapacidad.

Cuánto se percibe: La ayuda consiste actualmente de una paga máxima de 917,35 euros mensuales (con 12 pagas por año) para personas que viven solas y de 1.375 euros mensuales para parejas sin hijos. En el caso de las familias se desembolsa además una ayuda adicional por cada hijo, que oscilas entre los 159 y 239 euros mensuales, según la región en la que se viva.

Cuánta gente lo percibe: En 2018 recibían esta ayuda unos 172.000 hogares en los que vivían unas 310.700 personas, un tercio de ellas menores de edad.

Bélgica

Quién puede solicitarlo: las personas mayores de edad que hayan residido legalmente en el país al menos durante cinco años y demuestren que ni tienen ingresos en el hogar ni pueden conseguirlos y se declaren dispuestos a trabajar, salvo que lo impidan razones de salud.

Cuánto es: Ese subsidio básico, en un país donde el salario mínimo es de 1.593 euros brutos mensuales, se gestiona a nivel municipal y actualmente comienza en 639,27 euros mensuales y puede llegar hasta los 1.291,51 euros para personas con menores a su cargo.

Holanda

Quién lo cobra: Hay una ingreso mínimo social por individuo o familia, con una cantidad estándar que se ajusta cada seis meses, en base al 50% del salario mínimo establecido para mayores de 22 años, y del 55% para los jóvenes de 21 años. El salario mínimo por pareja es de 1.653 euros brutos y de 1.219 euros por individuo.

Cómo se percibe: El beneficiario recibe del municipio un suplemento a sus ingresos para alcanzar el mínimo vital, pero está obligado a demostrar está buscando un trabajo remunerado, una tarea en la que también participa el municipio, y debe mantener actualizo al ayuntamiento de cualquier cambio en su vida profesional, de lo contrario, se enfrenta a una multa.

Para autorizar la ayuda, se tienen en cuenta los activos del solicitante (joyas, coche, ahorros y propiedades) y se analiza si ha gestionado sus ahorros de manera responsible.

Cuánta gente lo percibe: en torno a 584.000 hogares holandeses tiene ingresos que se sitúan por debajo del mínimo o "están en riesgo de pobreza", una cifra que ha ido en aumento en los últimos tres años.

Luxemburgo

Desde cuando: Luxemburgo, que tiene el salario mínimo más alto de la Unión Europea, con 2.141,99 euros brutos mensuales, cuenta desde 1986 un ingreso de inclusión social denominado actualmente REVIS.

A cuánto asciende: oscila entre los 1.402 euros para una persona que viva sola hasta los 2.642 para una familia con dos hijos.

Quién puede solicitarlo: los mayores de 25 años que residan en el país, busquen trabajo activamente y hayan agotado "todas las posibilidades legales para mejorar su situación".

Los demandantes deben tener unos ingresos inferiores al mínimo de subsistencia, fijado en 1.453 euros para un adulto que viva solo, cifra que se incrementa en 718 euros si un segundo adulto vive en el hogar y en 130 euros por cada niño.

Grecia

Desde cuándo existe: En Grecia existe el ingreso mínimo vital desde que fue introducido como un programa piloto en 2014, aunque fue el Gobierno de coalición liderado por el izquierdista Syriza el que unos años después lo implementó con el nombre "Ingreso Social Solidario".

Cómo se accede a esta ayuda: Para acceder a esta ayuda se deben tener unos ingresos extremadamente bajos o ninguno en absoluto. Una unidad doméstica compuesta por un sólo adulto debe ganar menos de 2.400 euros al año para poder solicitarlo. Además se tienen en cuenta los ahorros, propiedades y otros criterios a la hora de decidir quién recibe esta ayuda.

Cuánto se cobra: El ingreso mínimo que un beneficiario puede recibir es de 200 euros al mes, que aumenta en 100 euros mensuales por cada miembro adicional de la unidad familiar.

A cuánta gente beneficia: el pasado noviembre el Gobierno liderado por el conservador Kyriakos Mitsotakis aseguró que en 2020 se aumentaría el presupuesto anual de este programa a al menos mil millones de euros y que el número de beneficiarios pasaría de los 450.000 actuales a 800.000.

Chipre

Qué requisitos son necesarios: los ingresos totales de la familia deben estar por debajo de la base del ingreso mínimo garantizado, que ni el solicitante ni otro miembro de la unidad familiar posean bienes inmuebles por un valor superior a 100.000 euros (excluyendo la primera vivienda siempre que no supere los 300 metros cuadrados) y los depósitos bancarios del solicitante y cualquier miembro de la familia no excedan los 5.000 euros, un límite que aumenta en mil euros por cada miembro adicional de la unidad familiar.

A cuánta gente llega: En 2018 más de 27.000 personas se beneficiaron del ingreso mínimo garantizado en Chipre, un programa que ascendió a los 236,3 millones de euros, según el Ministerio de Trabajo, Bienestar y Seguridad Social chipriota.

Iralanda

En la República de Irlanda no existe un ingreso mínimo vital, aunque el sistema de bienestar social ofrece dos tipos de pagos para las personas con los ingresos más bajos o sin empleo.

Los "Pagos de Seguro Social" se conceden a aquellos que han perdido su trabajo y cumplen determinadas condiciones respecto a sus contribuciones a la seguridad social. La cantidad y duración máxima es de 203 euros semanales y 9 meses, respectivamente, si bien el beneficiario puede aumentar su subsidio según sus circunstancias (número de hijos, personas bajo su cuidado, gastos de alquiler, etcétera).

Los "Pagos según Medios" se conceden a aquellos que no han efectuado suficientes contribuciones a la seguridad social o han agotado los "Pagos de Seguro Social" y la cantidad depende de una evaluación de todas las fuentes de ingresos del hogar, que incluye las de las otras personas que vivan bajo el mismo techo. Este pago tiene un máximo de 203 euros semanales, pero puede complementarse con otras ayudas (tarjeta de sanidad gratuita, ayuda del alquiler, etcétera), y aunque tiene carácter indefinido, las autoridades pueden obligar al beneficiario a asistir a cursos de formación o a aceptar determinados empleos.

Eslovenia

En Eslovenia todo ciudadano con residencia permanente tiene derecho a ayuda social para satisfacer sus mínimas necesidades de vida si cumple ciertos requisitos que prueban que no las puede satisfacer por si mismo. Lo adultos reciben 400 euros mensuales, y en el caso de familias, por cada otro adulto se paga 230 euros y 237 euros para cada niño.

Existe la llamada "compensación mínima garantizada", de unos 120 euros mensuales para personas necesitadas, más 64 euros para el cónyuge y 43 euros por cada hijo.