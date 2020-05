El presidente descarta el impuesto a los ricos que pretende implantar Iglesias

Aunque evitó entrar en polémica, Pedro Sánchez trató de calmar las aguas y dio a entender que su Ejecutivo no aprobará ese impuesto por el que aboga su vicepresidente tercero, Pablo Iglesias, para gravar a los patrimonios que superen el millón de euros y que tanta polvareda está generando. "El acuerdo de Gobierno es la hoja de ruta", zanjó Sánchez. "En ese acuerdo están las medidas que vamos a poner en marcha los próximos cuatro años", repitió, por si no había quedado claro que se alinea con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y no tiene intención de crear ese nuevo gravamen. Cabe recordar que en el programa de investidura pactado entre el PSOE y Unidas Podemos no se recoge, aunque sí se contempla un aumento del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros, una mayor fiscalidad de las rentas del capital y un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras medidas fiscales. No obstante, se abrió a "debatirlo" en la Comisión de Reconstrucción del Congreso.

Lo que sí aprobará el Consejo de Ministros del próximo martes es una nueva línea de créditos ICO, por valor de 20.000 millones de euros, destinada a dar liquidez principalmente a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, según anunció Sánchez. Se trata del cuarto tramo de avales que pone en circulación el Ejecutivo para aliviar la delicada situación que viven la mayor parte de empresas durante esta pandemia, cuyo importe conjunto se eleva hasta los 80.000 millones. El Gobierno aprobó el pasado 17 de marzo una línea de créditos a empresas y autónomos por un importe máximo de 100.000 millones de euros, de los que, a día de hoy, ya se han liberado 60.000 millones (40.000 millones para autónomos y pymes y 20.000 millones para grandes empresas).

El presidente precisó que más del 90% del crédito ejecutado se ha dirigido a las pymes y a los autónomos y pidió al sector financiero que sea "dinámico y ágil" para que estos avales lleguen a estos colectivos, que son "los que más lo necesitan".

Apoyo al automóvil

Por otra parte, el presidente del Gobierno aseguró estar en "permanente interlocución" con Nissan ante el "horizonte no claro" sobre la decisión de cerrar su planta en Barcelona, una noticia que el pasado jueves publicó el diario japonés 'Nikkei'. Asimismo, Sánchez indicó que el Gobierno está también en contacto con el sector automovilístico para plantear políticas "de apoyo y ayuda", y también para destinar recursos públicos europeos que puedan beneficiar a la automoción.

A su vez, se comprometió a "proteger a aquellos sectores, trabajadores, empresarios que se han visto directamente afectados por la crisis a sostener su nivel de renta y la permanencia de este tejido productivo para que mientras no se encuentra esa vacuna se reactive la economía y se vayan reincorporando los trabajadores". En este sentido, apuntó que el grado de protección que ha desplegado el Ejecutivo es "especialmente destacado en algunas actividades", hasta el punto de que el 82% de los afiliados en la hostelería son beneficiarios de un subsidio por ERTE o de la Nueva prestación por cese de los autónomos.

