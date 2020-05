Illa comunica a Madrid que no ve todavía claro su paso a la fase 1

El Ministerio de Sanidad comunicó este jueves por la tarde a los responsables de la Comunidad de Madrid que sigue sin ver nada claro su paso a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes 18 de mayo, pese a que lo había pedido el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno, según fuentes presentes en la reunión telemática que mantuvieron ambos gabinetes, sostuvo que el problema no es la falta de capacidad de la sanidad madrileña. Según su argumentación, en el ministerio les parece "precipitado" levantar las restricciones de movimientos a los madrileños cuando esta comunidad todavía el jueves notificó 88 nuevos contagios y 106 ingresos hospitalarios por coronavirus.

La propia Díaz Ayuso -tras el encuentro telemático mantenido entre el consejero madrileño de salud, Enrique Ruiz Escudero, y el ministro Salvador Illa- reconoció que la ansiada progresión de la región se aleja por momentos. "El Ministerio de Sanidad no parece estar dispuesto a que Madrid pase a la fase 1, pero no da razones técnicas", se quejó la dirigente madrileña, que apuntó desde Twitter que el Ejecutivo de Pedro Sánchez emplaza, no obstante, a la región a otra reunión este viernes antes de su veredicto final. "Madrid cumple todos los criterios: ha aumentado su capacidad de camas y PCR, menor índice contagios...", insistía Díaz Ayuso a ese respecto en las redes sociales tras esa primera conversación con el ministro.

En el caso de que Sanidad no atienda finalmente la petición de Díaz Ayuso, los madrileños no podrán optar a avanzar a la fase 1 hasta el 25 de mayo. En cualquier caso, no serían los únicos en ese furgón de cola de la desescalada, en el que también estarán ya seguro los barceloneses y numerosos castellano y leoneses.

