Montero insta a la responsabilidad de los partidos para mantener el estado de alarma hasta el final

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apelado este viernes a la "responsabilidad" de todos los partidos políticos para mantener el estado de alarma hasta "finalizar" el plan de desescalada y no tener así que volver atrás, incluso con "rebrotes sanitarios".

En una rueda de prensa telemática con la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha considerado que es de "coherencia" mantener este marco jurídico que ha permitido pasar la parte más aguda de la crisis y es también el más adecuado en la nueva fase porque "permite adaptarse mejor" a las condiciones de restricción de movimientos.

"No tendría ningún sentido" haber llegado hasta aquí con sucesivas prórrogas de la alarma para que, ahora al iniciar la desescalada, "por razones no debidamente justificadas no se pudiera producir ordenadamente y tuviéramos que volver atrás, en rebrotes sanitarios, aquellas cuestiones que hemos ganado", ha advertido.

"No se entendería"

Porque cree, además, que esta postura contraria a la prórroga del estado de alarma "no se entendería" por parte de la ciudadanía, según ha apuntado ante las críticas vertidas por los partidos de la oposición, que ponen en duda que puedan apoyar, en estos momentos, una nueva prolongación de este estado a partir del 10 de mayo.

"No tendría ninguna coherencia no mantener los marcos jurídicos que nos permitan transitar, habiendo atravesado una parte importante de la crisis más aguda de la pandemia, para poder llegar en buenas condiciones a la meta", ha dicho Montero.

Por eso, ha asegurado que confía en la "responsabilidad" de los grupos políticos para que no haya "alguna discrepancia o diferencia" y que por razones "no debidamente justificadas" no pudiera producirse la desescalada de manera ordenada, con nuevas prórrogas de los estados de alarma.

Siga toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.