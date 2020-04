El turismo da por perdido al menos el 80 % del negocio del año

El sector del turismo da por perdido al menos el 80 % del negocio del año, una vez que la facturación de la Semana Santa, que suele representar en torno al 15 %, ha caído a cero y que las previsiones para la campaña de verano, que suma en torno a 70 % de la facturación, son poco halagüeñas.

Todas las ramas de actividad en el sector están en mínimos, con situaciones muy delicadas en las aerolíneas, los cruceros, los mayoristas, las agencias de viajes y hoteles, así como bares y restaurantes, según las fuentes consultadas por Efe, que vinculan la plena recuperación al momento en que haya vacuna o medicamentos eficaces contra el coronavirus.

La Asociación para la Excelencia Turística, Exceltur, maneja un escenario central de pérdidas de unos 54.000 millones de euros para este año, considerando que la actividad pueda empezar a recuperarse a mediados de junio, especialmente para el turismo nacional, según ha explicado a Efe su vicepresidente ejecutivo, José Luis Zoreda.

Por ello, reclama del Gobierno un plan de apoyo específico y una comunicación clara de cómo se va a producir el proceso de "desescalamiento" una vez finalice el confinamiento, para evitar que una crisis coyuntural se convierta en estructural y ponga en riesgo la viabilidad del primer sector de la economía española.

La crítica situación del sector exige, en su opinión, que "deje de correr el taxímetro" de los gastos, pero más allá de la fecha en que el Gobierno decida el fin de estado de alarma y hasta que el sector recupere la normalidad. Para Zoreda, la demanda extranjera podría empezar a aflorar de forma tímida a finales de julio en el mejor de los escenarios, siempre que "dentro de la dificultad, el sector pueda tener certezas que le permitan tener expectativas".

Sin embargo, otros agentes del sector dan prácticamente por perdida la campaña de verano, porque no se está contratando nada para esos meses y siguen produciéndose anulaciones de reservas, y creen que al menos hasta finales de año, para el puente de diciembre, no habrá actividad más o menos normalizada.

En el sector de las aerolíneas, la situación financiera es muy complicada y de hecho, varios gobiernos europeos -Francia, Alemania y Holanda y Reino Unido, entre otros- han anunciado medidas de apoyo a las compañías nacionales.

En España por el momento el Gobierno no ha avanzado ningún plan para Iberia -que forma parte del conglomerado hispano-britanico IAG- ni para otras empresas como Air Europa, de la que IAG anunció en noviembre la compra por 1.000 millones de euros.

Los touroperadores que trabajan con otros países serán los últimos en remontar y dependerán de cómo se produzcan las apertura de fronteras, explica a Efe Alberto Díaz, consejero delegado de la mayorista Mapa Group, que advierte de que "las pocas ventas" que tienen son para a partir de octubre.

En el caso de las agencias de viajes minoristas, el riesgo es que los costes de personal y de alquileres, que en algunos casos representan mas del 70 % del negocio, les impidan volver a abrir la persiana una vez se normalice la situación, cuando además deberán "vivir" de las ventas de reservas en hoteles de playa que es la parte del negocio que menos valor añadido aporta.

La incógnita del empleo tras los ERTE

La evolución del empleo en el turismo -que da trabajo directamente a 2,6 millones de personas- es otra de las grandes incógnitas del sector, en el que actualmente hay en torno a 800.000 personas sometidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

La profundidad de la destrucción de empleo no se verá hasta que no finalicen los plazos de estos expedientes, porque por el momento "hay mucha destrucción de empleo camuflada en ERTE", dicen fuentes consultadas por Efe. El sector coincide en que mensajes como el de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen, que desaconsejó hacer planes para el verano, u otros lanzados desde el Gobierno como el establecimiento de distancias en las playas, no ayudan.

Así lo creen, entre otros Exceltur y la patronal de agencias de viaje Fetave, que piden prudencia en las manifestaciones públicas.

Impacto mayor en Canarias

El impacto será mucho mayor en comunidades netamente turísticas, como es el caso de las islas Canarias, donde un 35 % de su economía dependen directamente del turismo, casi el triple que en la media nacional, y que había empezado a levantar cabeza tras la caída de Thomas Cook.

En 2019 entraron en España 83,7 millones de turistas que gastaron 92.278 millones de euros. El turismo es el primer sector de la economía española, ya que representa el 12,3 % del PIB, equivalente a 148.000 millones de euros.