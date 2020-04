Juez exime de trabajar durante la pandemia a una agente de los Mossos que cuida sola de su hijo

Un juez de Barcelona ha permitido a una mosso d'esquadra, que con su hijo forma una familia monoparental, ausentarse de su puesto mientras dure la pandemia para cuidar del menor al entender que, de continuar trabajando, podría contagiarlo ya que no cuenta con nadie que pueda hacerse cargo del niño.

En un auto, el titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 15 de Barcelona, en sustitución del magistrado del juzgado número 2, estima las medidas cautelarísimas solicitadas por el sindicato SEIME-Fepol en representación de la mosso y considera que "prima" el "interés" del menor.

Acuerda así que se le conceda el permiso retribuido por deber inexcusable a la agente y que se le permita permanecer en su domicilio confinada mientras dure el estado de alarma al entender que existe "una incompatibilidad de la recurrente para el desempeño de sus funciones ordinarias de mosso d'esquadra de seguridad pública en principio en constante exposición a la fuente del coronavirus".

El magistrado subraya de este modo que "se ha de proteger al menor, hijo de la recurrente de 12 años, primando el interés superior del menor, máxime cuando 'a priori' no se ha probado que tenga persona de no riesgo para el cuidado de tal menor, ya que no olvidemos que los padres de la recurrente son de muy avanzada edad".

Con este auto, el magistrado suspende la ejecución de una decisión anterior en la que se le denegaba el permiso y la forzaba a regresar a su puesto de trabajo. EFE