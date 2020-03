El PP dice que el nuevo decreto deja desprotegidos a trabajadores y autónomos

El PP considera que las medidas del Gobierno en el decreto de cese de actividades no esenciales por la crisis del COVID-19 "llegan tarde" y son insuficientes al dejar a trabajadores y autónomos, así como a empresarios, "desprotegidos" y no aborda el "fondo del problema que se ha generado" que es, en su opinión, "la falta de liquidez en las empresas" para garantizar el empleo.

En un comunicado, el PP ha criticado que el permiso retribuido recuperable no sea aplicable en concreto a los autónomos y ha recordado que "ya se han girado las cuotas" mensuales que tienen que pagar, así como las "hipotecas del mes de marzo" de miles de españoles.

En opinión del PP, trabajadores, autónomos y pequeñas y medianas empresas necesitan "protección durante el estado de alarma para que su única preocupación sea quedarse en casa" y que "no tengan que ocuparse de que la crisis" arruine la economía de las familias y ha reprochado al Ejecutivo que haya esperado "casi un mes para poner en marcha" una medida de estas características, aunque sea insuficiente.

"Si las pymes y autónomos no tienen liquidez, si no se inyecta dinero a la economía, las empresas no pueden hacer frente a pagos, nóminas y proveedores, que es lo que en estos momentos puede garantizar el empleo", han reiterado lo populares en la nota.

El PP propone "inyectar liquidez inmediata" para empresas y autónomos con el fin de "garantizar el 100% del empleo de los trabajadores durante el estado de alarma" y, para ello, opina que el decreto debe incluir, entre otras medidas, "una eliminación de impuestos a todos aquellos que no tienen ingresos" mientras esté vigente la emergencia, así como "un aplazamiento del pago de todos los impuestos hasta septiembre", tanto el IRPF como sociedades.

"Durante el estado de alarma no pueden efectuarse trámites de forma ágil y el aplazamiento es vital para que los españoles puedan preocuparse sólo de estar en casa y no de su futuro económico", ha zanjado el PP.