Invertir en vacunas

Hemos estrenado el teletrabajo para hacer caso al Gobierno y cerrar cualquier posibilidad de contagio de coronavirus, una amenaza global o universal que nos debe llevar a meditar sobre su origen y sobre la necesidad de que el planeta invierta más en vacunas que en jugadores de fútbol. Esta comparación que hizo el escritor turolense Javier Sierra, en una entrevista telefónica que publicamos hoy en la contraportada, es mucho más que una reflexión política o mediática, sino humana. España tiene que rescatar a los médicos de reserva para que trabajen, y hasta a los estudiantes del último curso, para que la avalancha de la epidemia no dejé K. O. el sistema de Sanidad tan aplaudido cada noche por los usuarios, entre los que estoy.

No salir de casa ayuda a pensar en tu familia, en tu trabajo y en la evolución del mundo que intenta superar esta pandemia, sino que todavía cuente con una vacuna para frenar las muertes diarias que caen en todo el mundo. Un colega que trabaja en China acaba de regresar a su ciudad de 9 millones de habitantes y lo han encerrado en su vivienda durante dos semanas (como nosotros aquí ahora) para comprobar que no ha traído el virus desde España, el mismo del que huyó, que nació en ese país asiático hace tres meses. No es una paradoja, es la historia del mundo del siglo XXI,en el que han tenido que cerrar las fronteras, los aeropuertos y las estaciones para intentar frenar esta peste moderna en la que los sanitarios son los nuevos gladiadores para evitar más víctimas. Cuantos más investigadores reciban ayudas públicas (o privadas) menos pandemias sufriremos. Y viviremos más.