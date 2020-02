Un primer análisis descarta el coronavirus en la mujer de Arnedo ingresada en Logroño

Los primeros resultados microbiológicos realizados habrían dado negativo en infección por coronavirus a la paciente ingresada en Logroño, de acuerdo con los primeros datos avanzados por la publicación local 'Noticias de Arnedo', que citan fuentes próximas a la afectada, vecina de esta localidad riojana.

Se trataría de los resultados del primero de los dos análisis que se deben llevar a cabo de la analítica remitida anoche al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda, en Madrid. Habría que esperar, como ocurre en todos los casos, al segundo análisis para descartar definitivamente la infección.

La Consejería de Salud había activado ayer domingo el protocolo establecido ante un posible caso de coronavirus en el Hospital San Pedro de Logroño. En un primer momento, el protocolo contra la infección se activó en el Hospital Fundación de Calahorra tras detectar un caso sospechoso.

Se trataba de una mujer, vecina de la localidad de Arnedo, en La Rioja Baja, que acababa de regresar de la ciudad italiana de Milán, donde había estado participando esta misma semana en el Salón Internacional del Calzado.

La propia presidenta de La Rioja, Concha Andreu, junto con una delegación de cuatro personas más del Gobierno regional, y una nutrida representación de 23 empresas riojanas del sector, estuvieron en la misma feria del calzado de Milán los pasados lunes y martes.

A preguntas de los medios de comunicación este lunes por la mañana, Andreu no ha podido confirmar "ni un negativo ni un positivo" en el caso de la paciente arnedana, "no hay noticias", al tiempo que ha señalado que "no hay nada extra" en el caso de la delegación riojana que viajó a Italia.

"Los protocolos del Ministerio de Sanidad están extraordinariamente estudiados, no hay nada extra. No hay noticias hasta que no hay noticia", ha afirmado la presidenta de La Rioja. Fuentes cercanas al Hospital San Pedro han señalado que, por ahora, la paciente en estudio está aislada en una habitación del complejo sanitario, a la espera de las pruebas definitivas.

