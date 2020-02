España aumenta los controles para detectar casos de coronavirus

Hasta ahora sólo ha habido falsas alarmas en España. Todos los casos de coronavirus han dado negativo. Pero el brote del COVID-19 en Italia ha hecho que suba un peldaño la actitud preventiva del Ministerio de Sanidad, que anunció ayer que está reforzando la prevención en centros sanitarios para la gente que viaje fuera de España. Una primera medida de cautela, mientras en Italia restringen la circulación en las zonas de riesgo (cuatro provincias).

"Es una situación que nos preocupa y tendremos que ver cómo evoluciona", dijo Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Los 151 contagiados confirmados y los tres fallecidos italianos fueron el centro de atención del Comité de Seguimiento del Coronavirus, presidido por el ministro de Sanidad Salvador Illa. "Italia es parte de la Unión Europea y esto nos genera cierta inquietud a todos", advierte Simón, que insiste, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, en que no hay motivos de alarma, ni que se puede hablar de pandemia, a pesar de los nuevos focos de infección.

"No hay casos, no hay transmisión del virus", ha repetido Simón, quien confía en que las medidas de cuarentena de las autoridades italianas eviten que se extienda con fuerza por el resto de Europa. No obstante, el Gobierno ha ordenado a los centros sanitarios tener especial "sensibilidad" con aquellos que vengan o que hayan visitado las zonas de Italia afectadas, sin llegar proponer un control de fronteras. Pero "hay que estar preparados", ha dicho Simón. No obstante, en el escenario actual no se plantea decretar cuarentenas generales ni cancelar eventos que impliquen altas concentraciones de público.

Ante los nuevos brotes de COVID-19 en Irán y Corea del Sur, el Gobierno ha evitado señalar "grupos poblacionales concretos" o poner "sombreros rojos" a las personas, dice Simón. "En cualquier escenario posible", el Gobierno pide tranquilidad. Con esta situación, Sanidad antepone las medidas de control de detección temprana y, en caso de sospecha, el aislamiento de aquellos que hubieran estado en contacto con posibles afectados, como hasta ahora.