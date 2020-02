Sanidad afirma que en España "no hay virus" pero reconoce que la situación en Italia "preocupa"

El Ministerio de Sanidad ha afirmado que España está libre de coronavirus y que actualmente no hay "ningún caso" en investigación, aunque ha reconocido que la situación "preocupa" en Italia, donde se están implementando medidas para controlarlo ante el brote de este fin de semana.

"En España ni hay virus, ni se está transmitiendo, ni tenemos ningún caso", ha asegurado este domingo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus que se ha celebrado en el Ministerio de Sanidad.

En este sentido, ha destacado que tienen que valorar si el riesgo de transmisión en Italia existe. "Eso no podremos valorarlo hasta que Italia no nos dé información detallada. Están comunicando todo lo que pueden, sabiendo que sus recursos están destinados a controlar la transmisión", ha dicho.

"Nuestro intercambio con Italia es más alto que con, por ejemplo, Irán, por lo que tenemos que tener algo más de cuidado", ha señalado Simón, quien ha añadido que Italia genera "cierta inquietud a todos" y que a nivel de la Unión Europea "también hay mecanismos para reducir el impacto".

Asimismo, ha indicado que este lunes tendrá una reunión para "discutir las zonas de riesgo", así como "el impacto" que puede tener la situación en Italia. "Estamos trabajando de forma coordinada en Europa, a nivel nacional y a nivel global a través de la Organización Mundial de Salud", ha preciso.

En este punto, Simón ha defendido que hay que entender la situación "de forma dinámica" pero ha resaltado que el número de países con posibilidad de transmisión "es muy restringido". "Sería un poco fuerte hablar ahora mismo de pandemia por coronavirus", ha comentado.

España no se plantea cerrar las fronteras

Para Simón, las medidas de control que ha impuesto Italia son "muy estrictas y muy importantes" y ha destacado la posibilidad de que las personas realicen teletrabajo "para reducir el riesgo". "Las medidas que está imponiendo Italia son probablemente las adecuadas, pero tenemos que tener un especial cuidado", ha concretado.

Aunque ha reconocido que en Italia hay "un problema en una zona concreta", que espera que "no vaya más allá", Simón ha trasladado un mensaje "de tranquilidad" a la población española y ha afirmado que gente que haya estado en sitio como Sicilia o Nápoles "no tiene riesgo de contagio".

Para combatir la epidemia, España no se está planteando el cierre de fronteras y sí "informar cada vez más y mejor". "El control de fronteras, que es una posibilidad, puede tener algún efecto muy marginal al inicio de las epidemias", ha subrayado Simón, destacando que las medidas que tome el Gobierno tienen que tener "evidencia científica de que tienen algún efecto positivo".

En el caso de que se detecte la probabilidad de transmisión interna en España, el experto ha resaltado que hay preparados protocolos de actuación con las comunidades autónomas y las comunidades científicas "para actuar ante esas situaciones".

Asimismo, ha celebrado que se haya conseguido "controlar el estigma dirigido a algunos grupos poblacionales". "Hemos conseguido evitar poner sombreros rojos en la cabeza a gente para señalarlos. Lo que preocupa es el virus, no el grupo poblacional concreto", ha precisado.

Simón también ha explicado que el periodo de descenso de la gripe "favorece" a España "para descartar las falsas alarmas". "Cada caso sospechoso genera una cantidad de inquietud que en muchos cosas supera lo que lógicamente debería generar", ha manifestado

China reduce el riesgo "progresivamente"

Sobre los otros dos focos de interés en la actualidad, en Irán y en Corea del Sur, ha destacado que en Irán se habla oficialmente de 18 casos en tres ciudades diferentes "con movilidades importantes de población".

Respecto a la situación en Corea del Sur, Simón ha subrayado que el brote inicial estaba asociado a un grupo religioso "muy concreto" y que este brote generó otro brote de transmisión en otro hospital.

"No podemos garantizar nada de lo que puede pasar con el brote de Corea, donde el número de casos es importante, algo más de 500 casos. Con Corea tenemos que tener mucho cuidado", ha advertido.

Por último, el experto ha afirmado que en China "se está progresivamente reduciendo el riesgo" ya que el número de casos nuevos "va bajando día a día", reduciéndose "de forma muy importante". "Todavía va a tardar en controlarse esto un tiempo, pero ahora mismo en China las cosas evolucionan de forma relativamente favorable", ha concluido