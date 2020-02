Torrent defiende el acercamiento de los presos de ETA y quiere "justicia y no venganza"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha defendido este lunes el acercamiento de los presos de ETA a centros próximos a sus lugares de origen y a las residencias de sus familias: "La reconciliación necesita justicia y no venganza".

Lo ha dicho en el la presentación en el Parlament de la Declaración de la Junta de Portavoces de "defensa de la paz en el País Vasco", promovida por el Foro Social Permanente para Impulsar el Proceso de Paz y que han encabezado Torrent y la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, que no ha intervenido en el acto.

"Mantener alejados a los presos sólo puede entenderse como medida de venganza que castiga" a los condenados y a sus familias, ha dicho Torrent tras la presentación de la declaración de la Junta de Portavoces, que fue acordada el 14 de enero y fue suscrita por JxCat, ERC, PSC-Units, los comuns y la CUP.

Han compartido esta defensa del acercamiento de los presos el coordinador del Foro Social Permanente, Agus Hernan; la víctima de terrorismo Rosa María Cabré, cuya madre murió en el atentado de Hipercor, y el presidente del Institut Català Internacional per la Pau, Xavier Masllorens, en un acto que ha terminado con un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo, con la interpretación del 'Cant dels Ocells'.

Torrent ha recordado que la violencia de ETA llegó a Cataluña también con atentados como el de Hipercor y el cuartel de Vic (Barcelona) y el asesinato del exministro Ernest Lluch -su hija y miembro de los comuns, Rosa Lluch, ha asistido al acto-, y ha dicho que no siempre se ha ayudado a las víctimas lo suficiente y sin distinciones y que los causantes del dolor de las víctimas deben reconocer que lo provocaron.

Cree que lo deben admitir haciendo un esfuerzo como el que hacen las víctimas al contener su rabia para "romper el ciclo de la violencia", y ha subrayado que la política debe ayudar, sobre todo en ámbitos como la política penitenciaria, y entender que las divergencias no desaparecerán pero que se deben canalizar a través de la política, y no la violencia.

Víctimas y entidades

Hernán ha pedido poner fin a la "excepcionalidad penitenciaria", y también ha abogado por defender los derechos de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación sin discriminaciones entre ellas, además de impulsar desde espacios sociales la construcción de una memoria crítica e inclusiva que respete todos los relatos.

Ha agradecido a la Junta de Portavoces del Parlament haber aprobado la declaración en favor de la paz, así como la "generosidad de tantas víctimas de ETA no organizadas" que también apuestan por ella, y ha avisado de que hay actores poderosos que mantienen una lógica revanchista de vencedores y vencidos.

La hija de una de las asesinadas en el atentado de Hipercor ha garantizado que nunca ha querido sumar sentimientos de odio y venganza a la "dolorosa ausencia" de su madre, porque así alimentaría su dolor, y ha suscrito la declaración de la Junta de Portavoces, incluyendo el acercamiento de presos como expresión de respeto a los Derechos Humanos.

Ve necesario que los presos reconozcan el daño causado a las víctimas -no sólo a las de ETA, sino también a las de vulneraciones de derechos del Estado, ha dicho-, y ha lamentado el trato recibido: se han sentido menospreciados por las administraciones y siguen esperando que el Estado reconozca su responsabilidad civil subsidiaria por ética y aunque el asunto haya prescrito: "A mi esto no me repara, me ofende".

Masllorens ha avisado de que algunos están interesados en alejar a las víctimas de una futura reconciliación, y ha alertado de que pregonan soluciones simples a problemas complejos, cuando "las recetas fáciles o no sirven o llevan a las sociedades al pedregal del fascismo".

Ha resaltado que una sociedad democrática debe aceptar la pluralidad de puntos de vista al afrontar un determinado conflicto, también si es violento: "Hoy la pluralidad y esa imagen está amenazada por la exaltación de la homogeneidad y la estrechez de miras" que ve la legalidad como un corsé inamovible desde una visión muy cercana al pensamiento único, según él.

Declaración por la paz

La Junta de Portavoces manifestó el deseo del Parlament de acompañar a la ciudadanía vasca en este proceso y en que todas las víctimas puedan sentir reparado su dolor, destacando que apoya la pluralidad en la consolidación de una nueva etapa y "quiere da un paso más en el recuerdo y reconocimiento de la memoria de los muertos y de sus familiares".

"Y lo quiere hacer con la mirada puesta en el futuro, para que nunca más se vuelvan a repetir hechos parecidos, y alejada de actitudes vengativas que dificultan que la cultura de la paz y de la no repetición prospere", añade la declaración, que destaca los lazos que unen Catalunya con el País Vasco.

El texto, que recalca que Catalunya también ha sufrido "la barbarie terrorista", recuerda que el 1 de julio de 2019 una representación del Parlament mantuvo un encuentro con víctimas de ETA, de los GAL y de abusos policiales, en el que se alcanzaron consensos como defender los principios de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas.

Acordaron en ese encuentro promover una política penitenciaria de acercamiento de los presos que "ofrezca un trato humanitario a los presos que sufren enfermedades, como establece la legislación europea y los estándares de Derechos Humanos", y exhortar a los presos a reconocer el daño causado para avanzar en la reconciliación y en el reconocimiento mutuo entre las diferentes víctimas del conflicto.