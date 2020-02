El ministro de Cultura anuncia que aún le queda por hacer un "fichaje estrella"

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha anunciado este miércoles que aún le queda por hacer un "fichaje estrella de invierno" para el ministerio y así completar un equipo con el que afrontar el "horizonte con optimismo para la cultura y para el deporte".

Así lo ha anunciado Uribes durante la toma de posesión de cinco altos cargos de su cartera, en concreto Mónika Serrano García, directora del Gabinete del Ministro; Javier García Fernandez, secretario general; María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura; Andrea Gavelas Llopis, subsecretaria, y Alberto García González, secretario general técnico.

"Esto es un equipo y lo digo con orgullo; me encontré con un gran equipo y el ministro Pepe Guirao me dejó un legado importante de personas y trabajo bien hecho, y lo que he hecho es completarlo en la idea del testigo, de los valores", ha dicho Uribes durante el acto celebrado en la sede del ministerio y al que han acudido, entre otros, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, y el del Reina Sofía, Manuel Borja Villel.

Un futuro ilusionante

Al igual que en su toma de posesión, el ministro ha recordado al filósofo Emilio Lledó y su idea de "la semilla", "en cómo se siembran las cosas y va creciendo la cultura". Pero también ha citado a Goethe "cuando decía que había que ponerse al final de la hermosa fila". "Tenemos por delante un futuro muy ilusionante", ha sentenciado.

"Y creo que vamos a ser un hacer un equipo con algún fichaje estrella de invierno, aunque casi estamos en primavera, pero estamos en tiempo, con lo cual creo que tenemos por delante un horizonte con optimismo para la cultura y para el deporte", ha expresado durante esta intervención, en la que ha recordado también al fallecido cineasta José Luis Cuerda, cuya capilla ardiente ha visitado esta mañana.

Por su parte, Andrea Gavelas Llopis, la nueva subsecretaria de Estado de Cultura y Deporte, que ha hablado en nombre de sus compañeros, ha manifestado que van a poner todas sus "capacidades al servicio de la ciudadanía, de la cultura y el deporte y del propio ministerio".

"En la gestión de la excepcional cultura que hemos heredado del pasado y en la producción cultural de los españoles del presente nos jugamos una parte sustantiva de los atributos y riqueza del mañana", ha dicho.

En este sentido, Gavelas ha contado que la cultura "contribuye a la elevación del ser humano y de la sociedad a la que pertenece, distingue y caracteriza respecto al resto de los seres vivos" y dota de "herramientas" para reflexionar sobre el mundo y sobre las personas.

"La cultura es por tanto -ha añadido- un elemento imprescindible para el progreso social y para el personal y por eso debe ser promocionada, amparada e impulsada por los poderes públicos".