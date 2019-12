El Gobierno andaluz encuentra tres cajas fuertes con informes secretos de los ERE

La Junta de Andalucía, ahora controlada por PP y Ciudadanos, cree que el hallazgo puede ser determinante para demostrar que el anterior Gobierno autonómico socialista estaba al corriente del fraude de los ERE de la 'a a la z'. Se trata de tres cajas fuertes repletas de documentos vinculados al caso de los ERE fraudulentos de Andalucía que han permanecido ocultos más de dos décadas y que probarían cómo el Gobierno socialista implantó el sistema irregular de ayudas condenado ahora por la justicia.

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, sostuvo este martes que esta documentación, que está ya en manos del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, confirma "que todo el Consejo de Gobierno" en las etapas de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán "estaba al tanto" de lo que ocurría.

Según ha detallado tras la reunión semanal del Ejecutivo, los informes permanecían ocultas en las cajas de la sede de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), el ente pagador de las ayudas. Ha sido un funcionario, según la versión de Bendodo, quien desveló su existencia. Entre los documentos ya examinados, algunos metidos en sobres lacrados, se encuentran varios convenios "a título privado" entre un consejero andaluz y una empresa cárnica de Jaén, "sin membrete oficial y sin haber pasado por Intervención ni Presupuestos".

Estos convenios, que "nunca habían visto la luz", hacen referencia al préstamo que la Junta andaluza concedió en 1998 a la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa) y que la Fiscalía ha pedido investigar a fondo al considerar que nunca hubo voluntad de recuperar ese préstamo. Precisamente Anticorrupción ha pedido imputar por este caso al expresidente Chaves y al que fuera su consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías.

La sentencia de los ERE estableció que los reparos de Intervención a esta ayuda fueron los que provocaron la puesta en marcha de un sistema más ágil, pero también con menos control, que la Audiencia de Sevilla consideró ilegal en su sentencia del pasado 19 de noviembre. Ahora, la documentación encontrada, señaló Bendodo, ratificaría estos extremos, ya que hacen mención a que la Unión Europea consideró ilegal la ayuda y que la Junta de Andalucía la reconvirtió en un préstamo puente de 5,8 millones para concederla. Aunque en otro documento se hace mención expresa a que el Ejecutivo regional "renuncia a encabezar acción alguna para la recuperación" de esos fondos.

No caben excusas

"Los documentos dejan clara la operación: perdemos 8.000 millones de las antiguas pesetas que van a una empresa de Jaén a sabiendas de que era una ayuda ilegal para la UE y que la empresa no los devolvería", explicó el consejero de Presidencia. Los acuerdos están fechados el 30 de diciembre de 1998, y justo dos semanas después el Ejecutivo que presidía Chaves se reunió con la plantilla de la empresa para explicarles la operación.

"No cabe más excusa porque todo el Consejo de Gobierno conocía esta estrategia", reprochó el portavoz del Ejecutivo, que no obstante se cuidó mucho de mencionar a exdirigente o cargo público alguno, limitándose a señalar las fechas de dichos documentos y a asegurar que la información localizada "arrojará mucha luz". Asimismo, reprochó a los gobiernos socialistas que "tuvieran escondidos bajo llave la documentación requerida por los juzgados". La sentencia de los ERE que condenó a 19 ex altos cargos de la Junta a penas de prisión e inhabilitación "activó con cuentagotas un mecanismo y va a ir apareciendo mucha información", auguró.

El PSOE andaluz rechazó de plano las acusaciones en un comunicado, en el que denunció la "lamentable" actitud del presidente andaluz, Juanma Moreno, de convertir cada reunión del Consejo de Gobierno en un "circo de montajes y mentiras", en referencia a la localización de tres cajas fuertes con papeles de los ERE.