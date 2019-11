Cómo borrar el rastro del móvil para no estar en el punto de mira de un estudio

El Instituto Nacional de Estadística (INE) puede analizar desde el 18 de noviembre asuntos como cuáles son nuestros desplazamientos más habituales en el día a día, qué movimientos son más comunes en vacaciones o medir mejor la despoblación en el mundo rural.

Pero, ¿hasta qué punto puede este trabajo vulnerar la privacidad del usuario? En principio, no hay motivos para la alarma, pues tal y como ha asegurado el director del INE, Donald Peña, las compañías de telefonía que llevarán a cabao el estudio no tendrán "nombres ni datos personales de los titulares de las líneas". Desde el INE se asegura que el proyecto lo llevará a cabo con total anonimidad, sin utilizar ningún tipo de dato personal que pueda afectar a los ciudadanos.

El estudio se realizará a lo largo de nueve meses: en primer lugar, este mes de noviembre, del 18 al 21 y el 24. Después, el 25 de diciembre, y el año que viene, los días 20 de julio y el 15 de agosto.

Las operadoras implicadas – Telefónica, Vodafone y Orange - también han precisado que la cesión de estos datos no vulnera la legislación vigente.

Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha pedido al INE información sobre los protocolos establecidos con las operadoras para la utilización de los datos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya advirtió el pasado 29 de octubre de que la localización de un teléfono móvil es de por sí un dato personal, según el Reglamento General de Protección de Datos, por lo que el hecho de que los datos sean "anonimizados" no sería suficiente y habría que garantizar que "se estudian de forma agregada".

Pero, incluso quienes no quieran que sus dispositivos estén incluidos dentro de este análisis que realizará el INE, podrán evitar que el organismo siga los pasos de su teléfono móvil. Son tres las operadoras principales implicadas en este acuerdo: Movistar, Vodafone y Orange.

Movistar

Movistar es la única que no permite la elección de sus usuarios para formar parte o no de este estudio. Desde la compañía, aseguran que no se ofrece esta opción, "al tratarse de datos estadísticos anonimizados", añadiendo que "la anonimización de los datos con fines estadísticos o de investigación es un tratamiento lícito amparado por el marco jurídico vigente". Además, la compañía destaca que "la privacidad de los datos individuales de sus clientes es su máxima prioridad".

Vodafone

A diferencia de Movistar, Vodafone sí ofrece la posibilidad de no incluirse en este estudio. Para ello, tendría que realizarse un pequeño proceso a través de la app de la compañía. Bastaría con acceder a partir de "App Vodafone", yendo acto seguido a "Mi cuenta" > "Permisos y preferencias" > "Permisos" y activar la opción marcada como "No acepto que Vodafone ceda datos anonimizados".

Orange

De igual manera que Vodafone, Orange también permite la opción de excluirse en el proceso analítico del INE. Pero tiene una diferencia: no puede realizarse a través de la app de la compañía.

Ello posibilita un par de opciones, habiendo que señalar en ambas la referencia "protección de datos" e incluyendo una copia del DNI que servirá para comprobar la identidad del usuario:

-Mandar un correo electrónico a orangeproteccion.datos@orange.com.

-Enviar un correo postal a las oficinas de Orange España (Paseo Club Deportivo 1, Parque Empresarial, La Finca Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid).

Lo más seguro, no obstante, para no dejar rastro de nuestro móvil en el estudio es apagar el aparato durante los días de análisis. Una tarea, eso sí, complicada por algunas de las fechas que se va a realizar el estudio.