Independentistas increpan a Rufián en Barcelona y le piden que se vaya a Madrid

El diputado @gabrielrufian aguantando estoicamente como la gente le grita: "Botifler" (me ha quedado clarísimo 🤣🤣)

No creo que lo sea, pero le va en el sueldo y se ha quedado a escucharlo y hablar con la gente. No como l@s dramas de los representantes de PP y Cs. https://t.co/WyHWjkJdNb