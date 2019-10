El padre del niño asesinado en Almería denunció en septiembre que el pequeño estaba siendo maltratado por su madre

El padre del niño de siete años Sergio, muerto presuntamente a manos de su madre, presentó una denuncia en el mes de septiembre en el puesto de la Guardia Civil de Huércal de Almería en la que relataba que su hijo podía estar siendo víctima de malos tratos por parte de A.M.B.L.

La citada denuncia, interpuesta el día 23, fue tramitada y judicializada con posterioridad, según ha trasladado un portavoz de la Comandancia en Almería.

Junto a la denuncia, que recayó en el juzgado de instrucción en funciones de guardia, se elevaron "otras actuaciones realizadas a lo largo del proceso" tales como "denuncias cruzadas, diligencias de estas e informes".

Según avanza en su edición de este martes el diario Ideal en Almería, el niño habría enviado el mismo día 23 a su abuela paterna unos mensajes de voz vía Whatsapp en los que pedía ayuda ante el comportamiento de su madre.

El padre, Sergio Fernández, habría contactado entonces con el 112 para informar del contenido de esos mensajes, remitidos desde el domicilio de A.M.B.L., ubicado en el residencia de Villa Inés, en Huércal de Almería.

A continuación, se habría personado en el cuartel de la Guardia Civil de Huércal de Almería para denunciar a su expareja por presunto maltrato al menor.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de El Ejido (Almería) decretó el sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de A.M.B.L. después de que el cuerpo sin vida de su hijo fuese encontrado en el interior del vehículo que conducía en Las Norías de Daza, en El Ejido, a donde fue a pedir ayuda de una conocida que colaboró para dar aviso del crimen.

Está investigada indiciariamente por un delito de asesinato en el marco de unas diligencias previas sobre el que se ha decretado secreto de sumario.

El Juzgado de Violencia contra la Mujer de Almería otorgó tres días antes de los hechos la guardia y custodia del niño a su padre después de que él solicitase modificar las medidas vigentes desde 2017 argumentando "desatención" al menor por parte de su madre.

El padre presentó el 6 de septiembre de este mismo año ante el juzgado, que mantenía abierto un procedimiento por unión de hecho contenciosa, la demanda para la modificación del régimen de guarda y custodia, y la vista, en audiencia pública, para oír a las dos partes se celebró el 4 de octubre.

En el transcurso de esa vista, según indicaron fuentes judiciales, se solicitó que se revocase la guardia y custodia concedida a la madre con régimen de visitas al padre alegando que no cumplía con sus obligaciones materno filiales y que cuando el niño estaba con A.M.B.L., de 38 años, "no iba a clase, no comía bien o no estaba cuidado en condiciones, con falta de higiene".

"En ningún momento se apuntaron circunstancias que supusieran la existencia de un riego vital para el menor", precisando, al tiempo que señalaron que la sentencia que resolvía retirar la guarda y custodia a la madre tiene fecha de 7 de octubre, por lo que estaba en trámite de notificación sin que hayan podido precisar si la detenida ya tenía conocimiento del fallo cuando quitó presuntamente la vida a su hijo.

Fuentes cercanas al caso trasladaron que, además, en este mismo año, el Juzgado de Primera Instancia 8 de Almería decretó el internamiento involuntario en Salud Mental de la mujer. El ingreso se prolongó durante nueve días, tras lo que recibió el alta médica con prescripción de tratamiento farmacológico.

El procedimiento de unión de hecho contenciosa se inició de forma paralela a unas diligencias previas por vía penal el 5 de abril de 2017, cuando A.M.B.L. presentó un denuncia por presuntos malos tratos del padre de su hijo hacía ella. El informe de violencia de género fue negativo y se remitieron las diligencias al Juzgado de lo Penal 4 de Almería que dictó sentencia absolutoria en febrero de 2019.

Al no ser firme la sentencia, el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Almería continuó la pieza contenciosa de medidas sobre el hijo en común y, el 23 de enero de 2018, se otorgó de forma definitiva, tras un acuerdo entre las partes, la guardia y custodia a la madre y se impuso un régimen de visitas al padre.

El padre de Sergio también presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción 1 de Berja este mismo año contra la madre de Sergio que finalmente fue archivada, si bien no se ha precisado el supuesto delito que la motivó.