Los doce acusados del juicio del 'procés'

Fiscalía: 25 años de cárcel por rebelión agravada con malversación. Abogacía: 12 años de cárcel por sedición y malversación. Vicepresidente y responsable de Economía y Hacienda de la Generalitat el 1-O, lleva en prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017, desde donde sigue liderando ERC. Salió de la cárcel para recoger el acta de diputado que consiguió en las elecciones del pasado mes de abril, aunque luego fue suspendido por el Congreso. ERC lo volvió a situar como cabeza de lista en los comicios europeos, pero esa vez el Supremo no le permitió salir para acceder al acta de eurodiputado. Vuelve a liderar la candidatura por Barcelona para el 10N. Aunque durante el juicio se presentó como un "hombre de paz", para la Fiscalía es "el motor principal de la rebelión ". Ésta se apoyó en tres pilares -ejecutivo, legislativo y judicial- que funcionaron como una "organización criminal" liderada por Junqueras, en ausencia del expresident Carles Puigdemont.

Fiscalía: 17 años por rebelión. Abogacía: 10 años por sedición. Primero, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y, después, del Parlament. Lleva en prisión desde marzo de 2018. Las acusaciones le adjudican el título de "promotora" de la rebelión, ya que, bajo su presidencia, la Mesa del Parlament dio luz verde a la tramitación de las denominadas leyes de desconexión y permitió el voto de la declaración unilateral de independencia (DUI). Forcadell denunció que estaba siendo juzgada por rebelión por su trayectoria política y no por sus actos porque hizo lo mismo que sus compañeros de Mesa, que van a ser juzgados en Cataluña por desobediencia.

Fiscalía: 17 años por rebelión. Abogacía: 8 años por sedición. Los Jordis son los acusados que más tiempo llevan en prisión, desde el 16 de octubre de 2017. Como líderes de ANC y Òmnium Cultural , la Fiscalía sostiene que fueron "reyes y señores del orden cívico de Barcelona" en el turbulento otoño de 2017, impartiendo órdenes a los Mossos y condicionando la actuación de la Guardia Civil. En el juicio se destacó especialmente el papel de Sànchez durante el largo asedio a la Consejería de Economía el 20 septiembre , pero ambos enmarcaron su actuación en el derecho de protesta. Sànchez , para quien no se pide pena de inhabilitación, emprendió carrera política en prisión preventiva. Fue elegido diputado de JxCat en el Parlament -llegó a ser candidato a la investidura como presidente de la Generalitat- y también en el Congreso, en ambos casos suspendido. Vuelve a estar en las listas para el 10N.

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación. Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación. Exconsejero de Interior y responsable de la política de seguridad desplegada por los Mossos. Lleva en prisión desde el 2 de noviembre de 2017 y se le permitió salir para recoger su acta de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona . La Fiscalía le acusó de haber controlado "el montaje" de los Mossos el 1-O y de asumir la violencia al hacer oídos sordos a las advertencias de la policía autonómica en vísperas del referéndum. Él negó haberles dado instrucciones para que no cumplieran con su obligación.

-

Josep Rull

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.

Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación.

Como Turull, pasó en prisión apenas un mes a finales de 2017 y en marzo de 2018 regresó a la cárcel. Fue suspendido como diputado autonómico y nacional y vuelve a estar en las listas para las generales de noviembre.

Además de animar a votar el 1-O, prohibió "arbitrariamente" en su condición de consejero de Territorio que un barco en el que viajaba la Policía atracase en la bahía de Palamós (Gerona), aunque en el juicio sostuvo que no sabía quién iba en la embarcación.

Afirmó que se apostó por el referéndum con la "convicción" de que no era delito y ante lo que consideraban "falta de autoridad moral" del Constitucional. Según su testimonio, no había plan o estrategia para desarrollar la DUI.