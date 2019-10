Vox no renunciará a presentarse en algunas provincias como le pide el PP

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Esponisa de los Monteros, ha defendido que su partido presentará candidatos al Congreso el 10N en todas las provincias porque tiene votantes en todo el país y ha rechazado la petición del PP de que se retire donde no tiene posibilidad de lograr un escaño.

"Que no nos presentemos para que ellos ganen", ha interpretado el dirigente de Vox en una entrevista en Antena 3. "No es nuestra responsabilidad salvar de la hecatombe en la que está metido el PP", ha añadido, y ha advertido de que el apoyo a Vox sigue creciendo porque se nutren de votantes "hartos de la falsa progresía" y de que no se presenten mensajes claros.

"Defendemos la unidad nacional, no dejar puertas abiertas para que entre toda la inmigración ilegal con alfombra roja, reducir las comunidades autónomas, etc. Incorporamos votantes de todo el espectro, incluso gente que se había cansado y no quería votar", ha señalado.

En el caso de las candidaturas al Senado, ha explicado que presentarán sólo un nombre, no los tres que registran los partidos, para concentrar los apoyos en un sólo aspirante, lograr que sume más votos y pueda sacar un escaño. Las listas son abiertas y los ciudadanos pueden elegir de uno a tres candidatos.

Ha asegurado que es un "sacrificio voluntario" de Vox, pero que creen que puede ser eficaz y que si otros partidos hicieran lo mismo, presentar un sólo nombre, también esos candidatos concentrarían más votos y podrían aspirar a un escaño. "Y habría un bloque mayoritario de centro derecha para participar en el Senado", ha interpretado.

El PP cederá

Espinosa de los Monteros se ha mostrado en cualquier caso seguro de que el PP acabará por permitir con su abstención un gobierno del PSOE si se repiten los resultados de abril el próximo 10 de noviembre, porque "el bipartidismo quiere salvarse mutuamente".

"No hay que engañar a los españoles: si nos traen a unas nuevas elecciones para hacer algo que podían haber hecho hace unas semanas no es responsable", ha dicho, para insistir en que socialistas y 'populares' cada vez "se parecen más" y forman junto a Ciudadanos un bloque socialdemócrata.