Sueldos, transporte, móviles... así quedan los diputados en un Congreso cerrado

Sueldos y transporte

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que es también presidenta de la Diputación Permanente, explicó hace unos días en una entrevista en RNE por qué se concede a los diputados que cesan y que no están adscritos a la Diputación una "indemnización de transición".

Es un mecanismo de protección que data de 2006 y consiste en dar una remuneración al diputado que, tras haber dejado su empleo para ocupar un escaño, se queda ahora sin ingresos. Como recordó Batet, no tiene sentido que ese diputado vuelva a su anterior empleo para, quizá, regresar al Congreso tras las próximas elecciones, un mes después.

Para el tiempo intermedio entre legislaturas el Congreso ofrece dicha indemnización, que se hace en pago único con un requisito irrenunciable: no puede compatibilizarse con ninguna otra prestación.

La cuantía será la misma que lo que venía percibiendo el parlamentario, pero adaptada a ese periodo intermedio, es decir, del 25 de septiembre al 9 de noviembre.

La cantidad mínima rondaría los 4.000 euros si el diputado fuera de Madrid y careciera de cargos en la Mesa y en las comisiones. A partir de aquí, van en aumento según cargo y circunscripción de procedencia.

Los 137 parlamentarios de la Diputación Permanente también recibirán lo mismo que hasta la disolución de las Cortes, pero durante más tiempo, en concreto hasta el día antes al de la constitución del nuevo Congreso: hasta el 2 de diciembre.

Podrán, además, disponer del régimen de transporte habitual que facilita la Cámara, a diferencia de los que han cesado: a ellos se les anula la tarjeta para la adquisición de billetes de avión y de tren y se les cancela la tarjeta de uso de taxi.