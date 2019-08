El fuego de Gran Canaria, en fase de contención, afecta a 12.000 hectáreas

El incendio forestal de Gran Canaria, que afecta a 12.000 hectáreas y ha causado 10.000 evacuaciones, está en fase de contención en sus dos flancos pero mantiene algunos focos activos como el que quema el pinar de Tamadaba.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que el comportamiento del viento durante la noche ha hecho que el fuego no entrara en la reserva natural de Inagua, que era uno de los mayores riesgos que presentaba el incendio en las últimas horas. Ha adelantado que a partir del mediodía y en función de su evolución, se permitirá el regreso a sus viviendas a parte de las personas evacuadas, especialmente de municipios como Valleseco o del sur de la isla.

En total han sido diez municipios afectados por las evacuaciones y, aunque no ha podido precisar el número, sí ha reconocido que hay viviendas afectadas. Torres ha dicho que aunque las últimas noticias son favorables, el incendio aún no está extinguido "y hasta que no esté, existe riesgo".

También el técnico Luis Fernando Arencibia ha afirmado que no se puede hablar de un control del fuego y que en todo caso la estabilización, de producirse, será en las próximas horas o incluso mañana.