Los 'sin techo' del Prado valoran tomar acciones legales contra el Ayuntamiento por el desalojo frente a Cibeles

Los 'sin techo' acampados en el Paseo del Prado valoran tomar acciones legales contra el Ayuntamiento de Madrid por el desalojo de su campamento frente al Palacio de Cibeles el pasado miércoles.

Según ha explicado uno de sus portavoces a Europa Press, entienden que la Policía Municipal pudo "vulnerar Derechos Humanos" y que esta posibilidad la están estudiando sus abogados.

"Sabemos que la Policía actúa siguiendo instrucciones", ha remarcado el portavoz, que ha recordado que solicitaron al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "mediante instancia" que respetase sus "derechos de manifestación".

Así, ha señalado que no saben si esta solicitud no llegó antes de la actuación o "justo lo contrario" y que la orden se dio igual. "De momento no hemos tenido ninguna comunicación con el alcalde o el Ayuntamiento, excepto cuando insistieron en que solo había doce personas sin hogar", ha expuesto.

A renglón seguido, ha solicitado que sea el Samur Social quien elabore un censo de las personas sin techo que forman parte del campamento, ya que desde la organización entienden que la cifra del Ayuntamiento buscaba "deslegitimar la acampada y justificar un desalojo".

Por último, ha criticado que desde el Consistorio se reitere que "la ocupación de la vía pública no es legítima" cuando, a sus ojos, les "obligan a vivir en la vía". "Que se dejen de excusas y que den una respuesta", ha concluido el portavoz.