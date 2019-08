Ayuso confirma el sí a Vox y espera que su investidura sea lo antes posible

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que el documento presentado por Vox para desbloquear su investidura es perfectamente asumible, por lo que espera que el pleno en el que se convierta en presidenta de la región llegue "lo antes posible".

En rueda de prensa en la Asamblea de Madrid, la previsiblemente futura presidenta de la Comunidad ha apuntado que las propuestas del escrito presentado por la líder de Vox, Rocío Monasterio, se "unirán" en el programa de Gobierno a las 155 medidas ya pactadas con su socio, Ignacio Aguado (Cs), que ha aceptado verbalmente el documento de Vox.

"Hemos culminado por fin con éxito estos meses de negociaciones", ha aseverado Ayuso, que ha dado las gracias tanto a Aguado como a Monasterio por haber conseguido "solventar" los "escollos lógicos que hay en toda negociación".

Respecto a ese proceso de negociación, la candidata popular ha admitido que ha sido "difícil" por las diferencias entre los partidos y que ha tenido días "mejores" y "peores", aunque asegura que había "muchas cuestiones en común" entre los tres y eso ha facilitado el acuerdo.

"Hemos dado un ejemplo de entendimiento", ha afirmado la candidata, que considera haber cumplido con lo que le exigía su electorado, que era "que no gobernara la izquierda".

Ayuso ha afirmado que, después de "dos meses esperando", prefiere que el pleno de investidura se produzca "cuanto antes".

"Lo más importante ahora es pensar en los ciudadanos y formar gobierno cuanto antes. Será la primera vez que haya un gobierno de coalición en Madrid con el apoyo externo de otro partido", ha recordado.

Sobre el documento de Vox, Ayuso ha aseverado que es "asumible" no sólo por los tres partidos que lo han aceptado, sino "por cualquier ciudadano", dado que no incluye cuestiones "excesivas", y no considera que vaya a "derechizar ni radicalizar nada".

El texto que ha puesto este jueves sobre la mesa Monasterio es similar al "programa único" que presentó Vox hace ya más de un mes, pero elimina, por ejemplo, la petición de derogación de artículos de las leyes LGTBI.

En comparación a su propuesta original, Vox renuncia al cierre de entidades públicas "de carácter ideológico", a la aprobación del 'Pin Parental' para evitar el "adoctrinamiento en ideología de género" y a la supresión de "ayudas a los inmigrantes ilegales y a aquellas asociaciones que promuevan la inmigración ilegal".

Y entre las novedades respecto al texto hecho público por el PP hace una semana, algunas son reivindicaciones que Vox ya había hecho previamente, como auditar las subvenciones concedidas en la última legislatura o que la consejería de Asuntos Sociales y Familia sea también de "Natalidad".

Otras son nuevas, como la exigencia de que se "revise y modernice la política de creación de centros" de acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) y se asegure "que ningún extranjero ingresa en un centro de menores sin que haya sido determinada de forma fehaciente su edad"