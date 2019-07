Dos jóvenes sufren una agresión racista en Bilbao: "Sois unos monos"

"Monos", "africanos de mierda", "violadores" o "inmigrantes", son algunos de los insultos que unos chicos tuvieron que escuchar por parte una mujer en un tren en Bilbao.

La plataforma EsRacismo se ha hecho eco de esta agresión, ocurrida el pasado 1 de julio, y ha explicado, tras contactar con las víctimas, que la mujer comenzó a increpar a los jóvenes en el tren por cómo iban sentados.

“La mujer no paraba de hablar sobre el machismo y decidimos movernos a otro sitio”, relata uno de los jóvenes, pero la mujer los siguió y continuó con los insultos, hasta ese momento centrados en el machismo. “Cuando nos movimos, la mujer vino justo al lado nuestro y le pregunté si había algún problema”, comenta. “Me dijo que no quería que pusiéramos nuestras piernas en el tren y dijimos que vale. Las bajamos. A los 5 minutos nos empezó a grabar". La ONG ha señalado que la autora del ataque es una profesora de un colegio de Deusto (Bilbao) e inició sus descalificaciones al calificar a uno de los chicos de "machista de mierda".

"No sé qué le pasó, empezó a decir que los negros no servimos para nada, que solo hemos venido a España a vivir del cuento y que solo servimos para destruir cosas", detalla uno de los afectados. Otro chico que se encontraba en el vagón y presenció los hechos recriminó a la mujer su actitud y pidió que terminara el vídeo y dejara de dirigirse a ellos en ese tono: "No voy a aguantar que le grabes, ni que le llames así, ni que le hables así". La ONG relata que, una vez que llegó a su destino, la mujer bajó del vagón y el ataque no tuvo mayores consecuencias.